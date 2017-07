"Un'altra estate": dal 27 luglio al 31 agosto in cinque borghi toscani

Con il sostegno della Giunta Regionale

FIRENZE - Al via la seconda edizione di "Un'altra estate", manifestazione itinerante con cui la Regione Toscana intende valorizzare e animare l'estate turistica toscana con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione della Fondazione Sistema Toscana, di Vetrina Toscana, della Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici e del quotidiano Il Tirreno. Una rassegna in 5 tappe, che quest'anno - in occasione dell'Anno dei Borghi voluto dal Mibact - sarà ospitata in altrettante piazze dislocate lungo la costa o nelle immediate vicinanze, valorizzando angoli suggestivi dei borghi toscani.

La magia dei luoghi, la varietà dei sapori e la forza delle immagini, saranno dunque i veri protagonisti degli eventi che animeranno i giovedì di "Un'altra Estate". Partenza il 27 luglio da Capoliveri, all'Isola d'Elba, per proseguire il 3 Agosto a Vicopisano, il 10 agosto a Carrara, in località Gragnana, il 24 agosto a Rosignano Marittimo e conclusione il 31 agosto a Castiglione della Pescaia. Gli eventi si terranno in fascia pre-serale, a partire dalle ore 19.00, per terminare intorno alle 20.30. L'iniziativa prevede una degustazione di vini e prodotti locali ed anche quest'anno a fare gli onori di casa sarà Irene Arquint, giornalista ed esperta di enogastronomia, che insieme a vari ospiti, rappresentanti Istituzionali e conoscitori del territorio, offrirà spunti per vivere la Toscana attraverso sapori e caratteristiche locali: cultura, natura e curiosità di un territorio in grado di offrire mille occasioni per itinerari di viaggio adatti a soddisfare le esigenze di molteplici tipologie di turismo. Insieme alle degustazioni tipiche territoriali sarà allestita anche un'area informazioni con materiale promozionale del luogo con addetti a disposizione per approfondimenti sul territorio circostante per la scoperta del borgo e proposte di itinerari turistici nella zona. Ad ogni tappa Il Tirreno farà dono alle amministrazioni comunali ospitanti di una gigantografia appositamente realizzata in occasione di questo anno di particolare significato per la testata di cui ricorre il 140° anno dalla fondazione. La rassegna sarà accompagnata da un concorso fotografico che Il Tirreno lancerà in concomitanza con lo svolgimento degli eventi, ed al termine del quale una giuria premierà le foto più belle dei Borghi Toscani. Borghi che raccontano di un equilibrio tra storia, natura e paesaggio, consolidatosi nei secoli, dove l'uomo è parte integrante di questo processo, e contribuisce a mantenerne le peculiarità. E "Un'altra estate" vuole essere un'occasione per raccontare questa storia.

Date e luoghi degli eventi: