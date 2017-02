Una vittoria all'ultimo minuto rilancia i Viola per l'Europa.

Gara di sofferenza per la Fiorentina a Pescara. Dopo un primo tempo mediocre, nella ripresa entra Chiesa e cambia la partita. Doppietta di Tello.

Dopo la gara sfortunata col Genoa è arrivata un po' di fortuna per i Viola che vincono all'ultimo minuto una partita che, forse, il Pescara non meritava di perdere. La squadra abruzzese aveva impostato una partita molto difensiva ed era riuscita a imbrigliare il continuo e lento possesso palla dei Viola che avevano subito al 15' del primo tempo il goal di Caprari. Nella ripresa l'inserimento di un Chiesa straordinario ha dato alla squadra di Sousa quella profondità di gioco che mancava ed era necessaria per scardinare l'attenta difesa degli uomini di Oddo.

I Viola hanno da subito impostato il gioco, ma sono apparsi lenti , macchinosi e poco incisivi nella fase risolutiva. Sulla squadra pesano le molte assenze, ma il gioco nel primo tempo e di una mediocrità assoluta. Al decimo i Viola hanno una buona occasione con Tello che tira dopo essersi liberato di un avversario, ma il pallone lambisce il palo sinistro. Qualche minuto più tardi Vecino di testa manda alto. La partita difficile per l'approccio inconcludente della Fiorentina, diventa addirittura in salita quando in una delle poche ripartenze il Pescara trova il goal con Caprari che sul filo del fuorigioco sorprende la disattenta difesa viola. Gli abruzzesi si chiudono ancora di più e la lentezza della manovra viola non regala occasioni da goal fino al 38' quando un impalpabile Ilicic si rende pericoloso, con un tiro che finisce fuori. Poi al quarantesimo è ancora lo sloveno a provarci con un tiro che costringe Bizzarri a una parata in due tempi.

Nella ripresa Sousa schiera Chiesa, toglie Tomovic e sposta Tello sulla sinistra. La Fiorentina trova quella profondità che le mancava. Chiesa è subito in partita e si libera al tiro che finisce sopra la traversa. La Fiorentina ha un altro passo rispetto al primo tempo. Il Pescara difende il sogno della prima vittoria in campionato, ma i Viola trovano il pareggio al ventitreesimo con un gran tiro di Tello. Adesso i Viola cercano la vittoria. Al 36', su assist di Tello, Ilicic sbaglia clamorosamente da ottima posizione. Le squadre sono stanche, il Pescara riesce a difendersi con difficoltà e anche i Viola appaiono meno lucidi. La Fiorentina ha il merito di crederci sino alla fine e all'ultimo minuto del recupero Tello trova il goal della vittoria con un tiro cross che beffa Bizzarri.

Una vittoria importante per i Viola che si avvicinano alla zona Europa League. Una partita double face che ha messo in luce uno straordinario Chiesa, un ottimo Tello, un discontinuo Ilicic e un Babacar troppo avulso dal gioco.

Così Sousa ha commentato la gara in conferenza stampa: “L’approccio è stato buono, il Pescara stava basso. La qualità del nostro gioco non è stata delle migliori, meglio nella ripresa. La squadra era convinta, è andata bene come controllo dello spazio. Le nostre prime linee non sono riuscite a filtrare alcune palle, e la nostra linea difensiva è andata a volte in difficoltà. Poi però la squadra con buono spirito ha continuato nella velocità del nostro gioco sia in ampiezza sia in organizzazione. Abbiamo preso qualche cattiva decisione, anche a livello di linee, cercando di avere più giocatori dentro l’area. Siamo cresciuti per vincere la partita.

Europa? Cerchiamo di essere più competitivi possibili, cerchiamo di fare del nostro meglio consapevoli che i nostri avversari stanno facendo bene. Tanto possesso palla? Soprattutto perché il Pescara giocava basso, e dovevamo avere molto possesso per arrivare in area. Poi abbiamo cercato di essere più incisivi con questo possesso. Corner? Dobbiamo migliorare, perché abbiamo qualità nei tiratori e giocatori importanti in area. Dobbiamo migliorare per sbloccare questo tipo di partite. Il secondo gol? Quando fai movimenti di rottura, il portiere può prendere decisioni sbagliate. Tello? Il gol e le prestazioni aumentano la convinzione. Noi cerchiamo di approfittare di questi momenti di tutti”.

Pescara-Fiorentina 1-2

Pescara (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano (25' st Brugman), Stendardo, Gyomber, Biraghi; Benali, Bruno, Memushaj; Crescenzi, Caprari (34' st Kastanos); Bahebeck (29' st Cerri). Allenatore: Oddo.

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, Tomovic (1' st Chiesa), De Maio; Tello, Badelj (37' st Cristoforo), Vecino, Maxi Olivera; Ilicic, Borja Valero; Babacar (50' st Salcedo). Allenatore Sousa

Arbitro: Russo di Nola

Marcatori: 15' pt Caprari; 22' st Tello; 50' st Tello

Note: ammoniti Tomovic, Benali, Vecino, Badelj, Biraghi, Bruno