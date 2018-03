Una nuova Rubrica sul Condominio: ecco dove inviare le vostre domande

Uno spazio interamente dedicato ed a vostra disposizione per rivolgere quesiti all'Amministratore di Condominio

Viste le numerose richieste in materia di Condominio, arriva un nuovo spazio dedicato all'argomento e pronto ad accogliere le vostre domande.

Sarà un database importante nel quale cercare soluzioni alle problematiche più frequenti.



Potrete inviare i quesiti a: nove@nove.firenze.it ed il ragioniere Marco Suisola risponderà offrendo consigli utili e mettendo la propria esperienza al servizio dei lettori di Nove da Firenze.



Sono molte le normative di riferimento, le pratiche da espletare, le scadenze da ricordare per gestire al meglio la proprietà privata all'interno di un bene comune.

La casa è tra le prime preoccupazioni dell'essere umano, spesso una fonte di stress che comporta non solo un aspetto burocratico legato all'esigenza di tenere la contabilità e manutenere lo stabile, ma anche una componente sociale vista la necessità della convivenza obbligata all'interno di una struttura condivisa tra più unità immobiliari.



Aspettiamo le vostre domande.



Il ragioniere Marco Suisola è nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 diventa socio fondatore della Confartamministratori. Attualmente nell’associazione fa parte del CdA e ricopre il ruolo di Tesoriere.

Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017. l'attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006 ed ha frequentato il corso per ottenere la qualifica di Consulente Tecnico di Ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

Attualmente sta frequentando il terzo anno di Università per conseguire nel 2018 la laurea come esperto giuridico immobiliare.