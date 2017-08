Una moschea da 250 posti a Figline Valdarno

L'edificio da 600 metri quadrati acquistato all'asta dalla comunita' islamica valdarnese

(DIRE) Firenze, 17 ago. - Una moschea da mille posti a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Sara' inaugurata a settembre e sorgera' su un vecchio fondo commerciale di 600 metri quadrati che la comunita' valdarnese ha acquistato all'asta per un valore di 300.000 euro, fondi raccolti attraverso l'autofinanziamento (alle spese ha contribuito anche la comunita' islamica fiorentina). La struttura, come riportato oggi dal Corriere fiorentino, si trova in via della Comunita' europea, una zona commerciale di bar e negozi, alcuni dei quali non hanno digerito l'arrivo di un luogo di culto islamico. Lo stabile e' ancora vuoto, ma presto sara' allestito e diventera' una vera e propria moschea, oltre che un centro culturale dove si faranno lezioni di italiano e di arabo. - Un ruolo decisivo per l'individuazione dello stabile l'ha avuto il Comune, che da tempo, insieme alla comunita' islamica, era alla ricerca di una struttura piu' dignitosa rispetto a quella del centro storico, troppo piccola e angusta per ospitare i tanti fedeli. Per agevolare l'insediamento del nuovo luogo di culto, il Comune si fara' promotore di alcuni incontri tra i negozianti e la comunita'.

L'edificio da 600 metri quadrati acquistato dalla comunita' islamica valdarnese "ospitera' un centro culturale islamico che all'interno avra' uno spazio, una sala dedicata alla preghiera con una capienza che credo non superera' le 200, 250 persone, non di piu'". Lo spiega alla 'Dire' Izzeddin Elzir, imam di Firenze e presidente dell'Ucoii. A Figline la comunita' e' attiva "da piu' di 10 anni. Hanno trovato questa occasione per uno spazio interessante e piu' accogliente, dove e' possibile fare piu' iniziative anche sul fronte del dialogo interreligioso e interculturale. Sono 600 metri di spazio, ma non tutti saranno usati come sala di preghiera". L'input di Figline, pero', non smuove l'impasse che si e' creato a Firenze, quell'ipotesi di nuova moschea da anni ferma al palo e che nella scorsa primavera sembrava aver trovato l'accelerata decisiva: "Non ci sono novita'", confessa. "Con il Comune ne riparleremo dopo le ferie estive". Anche il sindaco Dario Nardella, in mattinata, a margine del sopralluogo sui cantieri del tram, si e' attestato sulla stessa linea: "Attualmente non sono al corrente di novita'". (Dig/ Dire)