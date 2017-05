Una guida sui broker forex per affrontare il processo di riforma di Cysec e Consob

Uno strumento finanziario come il forex, è tra i più gettonati per gli utenti che affrontano per la prima volta un investimento in tale direzione e che ricercano soluzioni comunque affidabili e sicure per iniziare.

Le regolamentazioni Consob e Cysec rientrano in tale ambito e accanto ad una guida online, sono l'ideale per muovere i primi passi con una formazione di qualità e prima gestione del capitale, anche in vista di un intenso processo di riforma del settore avviato da tali organi e che richiedono di essere sempre aggiornati in tal senso.

Consob e Cysec e il nuovo processo di riforma sul settore del forex

La Consob, è l'ente italiano che si occupa di controllare il settore finanziario e di rilasciare le autorizzazioni atte a fornire online i servizi di trading. Attiva sia nel campo delle opzioni binarie e sia nel forex, è intervenuta di recente con importanti comunicazioni ai risparmiatori rispetto all'importanza di scegliere solo broker autorizzati e di utilizzare una lista presente nelle sue pagine ufficiali per la conferma delle soluzioni autorizzate e per evitare truffe del settore.

Di analoga direzione, anche un altro importante ente nel settore del forex come la Cysec, che sempre di recente è intervenuta con nuove misure sui broker. Tutti gli operatori, infatti, devono adeguarsi alle ultime novità della Cysec rispetto all'abolizione dei bonus e di una corretta applicazione della leva finanziaria nella selezione di un investimento. Anche sul sito della Cysec, inoltre, sono presenti degli appositi albi rispetto alle soluzioni forex regolamentate.

Primo trading dei principianti su broker forex autorizzati Cysec

In vista delle ultime novità della Consob e della Cysec e di un settore come quello del forex che ormai risulta sempre più oggetto di verifiche e controlli per assicurare i migliori servizi per il trading online, come le citate liste con il numero di licenze rilasciate ai broker e la recente decisione da parte della Cysec di eliminazione definitiva dei bonus, non è da meno per il primo trading dei principianti di passare anche una verifica diretta dei requisiti citati, collegandosi nelle pagine ufficiali per la prima visualizzazione della licenza posseduta e rispetto a punti importantissimi come:

Effettiva eliminazione dei bonus e tetto massimo della leva finanziaria applicata per le operazioni sul forex.

Deposito minimo richiesto per la prima apertura di un conto.

Presenza di un conto demo gratuito per provare senza vincoli la piattaforma di trading del broker forex.

Formazione specifica proprio per i livelli principianti del forex onde seguire un percorso completo per apprendere tutte le più importanti dinamiche di come investire online sulle valute.

Formazione specifica per livelli principianti sui broker forex autorizzati Cysec e Consob

Una formazione specifica per livelli principianti è tra gli aspetti che caratterizzano senza dubbio anche i broker regolamentati Consob e Cysec e che offre la possibilità se affiancata ad un conto demo, di capire come investire proteggendo anche il proprio capitale. In tale direzione, i broker puntano ad un ampio materiale per la formazione online gratuita dei livelli principianti non appena aperto un nuovo conto come:

Webinar live. Sono tra le risorse più ricercate dai livelli principianti, poichè utilissimi per analizzare dal vivo le performance sul mercato valutario e interagire con un tutor per richiedere informazioni più specifiche per migliorare la propria formazione sul forex. Tuttavia, è consigliabile prima completare un corso online con le basi del forex, prima di avvalersi di questa preziosa risorsa formativa.

Ebook. E' un' altra importante risorsa ricercata dai livelli principianti, laddove la formazione voglia essere conseguita mediante i canali tradizionali e alternativi al web. Dopo un primo accesso ad un conto forex, infatti, gli iscritti potranno scaricare gli ebook realizzati dai broker forex ed eventualmente stamparli per occuparsi della propria formazione in ogni momento e senza preoccuparsi di verificare la presenza di una connessione internet o essere muniti di un personal computer. E' una soluzione consigliata anche per approfondire le basi del forex apprese con un primo corso online.

Corsi online. Sono le prime risorse ricercate dai livelli principianti, poichè abbracciano le principali competenze da conoscere e permettono di apprendere anche prime strategie o di passare ad un livello superiore non appena appreso appieno come investire online. I corsi online, inoltre, sono utili anche per apprendere l'importante concetto della regolamentazione e capire l'importanza dei nuovi provvedimenti sul mercato forex da parte della Cysec sull'abolizione definitiva dei bonus.

Videocorsi online. Sono risorse ancora più specifiche spesso fornite in alternativa ai corsi online e utilissimi per i livelli principianti grazie a formati più interattivi come i video e la presenza comunque di argomenti importanti per investire online come le migliori strategie di trading o come utilizzare gli strumenti di analisi sul forex come un calendario economico.

Una guida sui broker forex per essere sempre aggiornati alle riforme sul mercato forex

Una guida sui broker cfd forex, completa l'ottimo percorso già avviato con l'utilizzo del materiale gratuito come i webinar live, gli ebook e i corsi online compresi all'apertura di un conto online per tutti gli iscritti. Con questo ulteriore percorso, infatti, è possibile sempre partire da una prima competenza di base su cosa è il forex e quali sono le migliori valute su cui investire e passare poi in un secondo momento, ad approfondire importanti concetti come:

Le migliori strategie per investire online sul forex come quelle sul social trading, sull'analisi tecnica e sull'analisi grafica.

Di come ricercare il miglior conto demo gratuito e utilizzare questo importantissimo strumento di trading per una prima pratica online.

I principali strumenti per investire sul forex come un calendario economico per conoscere la pubblicazione dei principali eventi macro o delle quotazioni per seguire l'andamento del mercato forex dal vivo.

Poter conoscere anche le ultime novità da parte di Consob e Cysec sui broker forex. Parliamo, infatti, di un processo di riforma in costante aggiornamento per offrire servizi sicuri e di qualità in un settore ormai tra i più gettonati per livelli principianti.

Il percorso avviato dalla Cysec sui broker forex come l'eliminazione dei bonus, infatti, è solo un primo passaggio dell'ente di controllo per assicurare i migliori servizi di trading ed evitare che i principianti procedano all'iscrizione senza valutare importanti servizi come deposito minimo, conto demo e formazione. Sarà fondamentale, essere in prima linea per essere sempre a conoscenza delle ultime novità ed essere pronti a procedere ad una nuova registrazione laddove il proprio broker forex non segua le nuove direttive.

Guide online sul forex per essere aggiornati sui migliori broker forex

Guide online sui siti dei broker forex, sono importanti non solo per essere aggiornati sulle ultime novità di Consob e Cysec per investire online, ma anche per confrontare in modo più immediato le migliori soluzioni del momento. I siti in questione, infatti, riportano il più delle volte delle tabelle comparative con i migliori broker regolamentati Cysec e Consob e recensioni complete sui servizi offerti proprio in materia di formazione.

Inoltre, sono spesso presenti anche delle pubblicazioni periodiche di news, e che in un contesto importante di un percorso di nuovi provvedimenti da parte della Cysec, sono importanti per mantenere una iscrizione solo rispetto ai broker forex che si adeguano prontamente alle nuove normative come quella di abolizione dei bonus.