Una canzone per Novoli

Gianluca Pretorino - Stelle di Quartiere - Videoclip

Ode musicale di due ragazzi fiorentini a un quartiere che sa sempre soffrire

Due ragazzi di periferia hanno scritto una canzone e girato un videoclip dedicato a Novoli. A Firenze si parla spesso male del quartiere per fatti di cronaca. Il Videoclip "Stelle di Quartiere" di Gianluca Pretorino racconta la realtà quotidiana di un giorno qualunque. La normalità descritta in un testo di impegno, che scivola sulla musica leggera.

Nella canzone non si parla del futuro dell’area Mercafir e del PUE di Castello. Ma sullo sfondo c'è il quartiere sottoposto ad ogni tipo di carico e rischio, per lo sviluppo aeroportuale, il progetto del vicino impianto per l’incenerimento e i tanti nodi irrisolti per la mobilità.