Un tuffo nella storia con la Festa “Monteaperti passato e presente”

A Fucecchio la Festa Medievale Salamarzana

A Casettasi rinnova il tradizionale appuntamento con “Monteaperti passato e presente”, la festa che ricorda la storica battaglia combattuta il 4 settembre 1260 tra guelfi e ghibellini e che animerà il borgo castelnovino tutti i weekend fino a lunedì 4 settembre, con un calendario ricco di eventi all’insegna della musica, della cultura, dello sport e della cucina popolare. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sarà quello di domenica 4 settembre con la rievocazione degli antichi mestieri, la tradizionale cena in battaglia e la fiaccolata dall’Acqua Borra al Cippo di Monteaperti. Per prenotare le cene e i tavoli per le serate musicali, inoltre, è possibile chiamare i numeri 0577-364990 o 366-4583411, mentre per i tavoli in pista è possibile contattare il numero 338-4133627. Per maggiori informazioni è possibile anche inviare un’e-mail all’indirizzo monteapertipassatopresente@gmail.com.

Si svolgerà a Fucecchio, nei giorni 2 e 3 settembre, la 8^edizione della festa medievale SALAMARZANA. La “Festa”, nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio rappresenta un’occasione importante per il rilancio turistico del territorio. Si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano sul cammino della via Francigena. Vie, piazze, corti, giardini, vicoli saranno lo scenario ideale per un suggestivo salto nel medioevo. Saranno visitabili, con l’ausilio di guide in costume i principali monumenti della città: chiese, torri, palazzi. Rievocazioni di antichi mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti animeranno il centro storico di Fucecchio. Spettacoli di forte impatto scenico trascineranno il visitatore nel fantastico mondo medievale. L’aspetto enogastronomico sarà particolarmente curato con l’allestimento di postazioni tematiche di piatti tipici medievali. Salamarzana è promossa dal comune di Fucecchio in collaborazione con l’Associazione Amici del Centro Storico di Fucecchio. L’organizzazione è di Exponent srl.