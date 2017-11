Un Samurai a Firenze

Intervista al Maestro Tetsuro Shimaguchi

Il Maestro Tetsuro Shimaguchi nuovamente ospite della Palestra Ki-Dojo di Firenze, per un nuovo emozionante workshop.

Fondatore e leader indiscusso dei “Kengishu Kamui”, membro dei “Samurai Sword Artist”, ha diretto le scene di combattimento nell'opera di Quentin Tarantino “Kill Bill vol.1”, nel quale interpreta Miki il Bodyguard e combattente dei temibili Crazy 88.

Durante i Workshop, oltre a spiegare l'uso della spada con professionalità e simpatia, coinvolge i partecipanti a sentirsi parte di una coreografia orientale alla Quentin Tarantino, con simulazioni di scene da "film"!

Il Maestro Tetsuro Shimaguchi è molto legato alla palestra Ki-Dojo di Firenze per la forte amicizia col Maestro Giuseppe "Beppe" Ruglioni, tale amicizia porta il Maestro Shimaguchi a Firenze presso la palestra per due volte l'anno (come ci spiega alla fine dell'intervista) per tanto consigliamo di stare in collegamento con il Ki-Dojo Firenze per non perdervi il prossimo workshop.

Ringraziamo il Maestro Tetsuro Shimaguchi per averci ricevuto e rilasciato l' intervista, nella quale ci spiega l'incontro col regista Quentin Tarantino, l'esperienza Kill Bill e la nascita dei Kamui.

Ringraziamo anche la palestra Ki-Dojo di Firenze per l'ospitalità e l'opportunità di incontrare ed intervistare il Maestro Shimaguchi.

Fotogallery di Alessandro Rella - Photo Press -