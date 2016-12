Un libro sullo storico film di Leonardo Pieraccioni

L'autore è il giornalista fiorentino Enrico Zoi

È uscito il libro che, a vent'anni di distanza, racconta la nascita del film “Il Ciclone”, uno dei più grandi successi del cinema italiano. Si intitola "Il Ciclone quando passa - Il film di Leonardo Pieraccioni, 20 anni di ricordi" di Enrico Zoi e Philippe Chellini, pubblicato da PortoSeguroEditore, con un'introduzione del regista. I due autori sono disponibili per interviste e approfondimenti.

Il libro racconta la storia del celebre film di Leonardo Pieraccioni “Il Ciclone”, uscito nelle sale nel dicembre del 1996, esattamente vent'anni fa.I due autori hanno raccolto le testimonianze del regista e protagonista e degli attori, costruendo un libro che non è un saggio, ma una narrazione viva e fresca di un momento unico nella storia del cinema italiano. Il film incassò infatti 70 miliardi delle vecchie lire e restò nelle sale per un anno intero: quando Pieraccioni, alla fine del 1997, presentò “Fuochi d'artificio”, “Il Ciclone” era ancora in programmazione in un cinema di Roma. “Il Ciclone quando passa” presenta numerose testimonianze inedite, ritratti degli interpreti come sono oggi e un singolare referendum sul tema “Il Ciclone 2 sì o no?”. Il libro, pubblicato da Porto Seguro Editore di Firenze, è preceduto da un saluto di Leonardo Pieraccioni e impreziosito da cinque disegni originali di Andrea Malcontenti.