Uno storico, un antropologo, un nutrizionista, un allevatore, un critico culinario, un cuoco, un comunicatore...

le autrici di “Un insetto nel piatto” vestono i panni di sette figure professionali per trattare il tema degli insetti commestibili da molteplici punti di vista e illustrare da differenti prospettive i vantaggi offerti dal “cibo del futuro”.

Un’analisi rigorosa, supportata da dati e teorie comprovate, per spiegare perché allevare e consumare insetti è conveniente ed ecosostenibile. Un saggio che offre al lettore una panoramica a 360 gradi sull’argomento, trattato con taglio divulgativo, per imparare a liberarsi da preconcetti e timori infondati sul mondo dell’entomofagia e, perché no, capire quale sia il modo migliore per cucinare grilli, locuste, camole e tanti altri – deliziosi – insetti commestibili.





LE AUTRICI

Giulia Maffei, appassionata di scienza e comunicazione, dopo un dottorato in Biologia presso l’Università di Torino in collaborazione con il CNR, ha conseguito un master in Comunicazione della scienza presso l’Università di Milano Bicocca con una tesi sull’entomofagia. Lavora come libera professionista nel settore della didattica e della comunicazione scientifica, collaborando con strutture pubbliche e private, tra cui Fondazione Feltrinelli, La Fabbrica s.r.l. e diversi festival scientifici. È cofondatrice dell’associazione culturale Entonote.

Giulia Tacchini, appassionata di cucina da un punto vista storico e antropologico, si è laureata al Politecnico di Milano in Design del prodotto con una tesi sull’entomofagia come tema di analisi progettuale del sistema alimentare attuale. Unisce la passione per il design, la cucina e gli insetti e fonda con Giulia Maffei l’associazione culturale Entonote. È docente di Cultural Antropology e di Design Research Method presso l’Istituto Europeo di Design e project e content manager presso un’agenzia di comunicazione.

la presentazione del libro “Un insetto nel piatto”che si terrà:

lunedì 19 giugno – ore 18.00

IBS Libraccio Firenze

Via de’ Cerretani 16r

Editore: red!

Autore: Giulia Maffei, Giulia Tacchini

Collana: Economici di qualità

Pagine: 96

Prezzo: 12,50 €

ISBN: 9788857307015