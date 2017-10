Martedì 24 Ottobre alle ore 15 all'Informagiovani del Comune di Fucecchio

Un incontro sulle opportunità di mobilità in Europa, è questo il tema dell’iniziativa organizzata dall'Informagiovani e Servizio territoriale per l'impiego di Fucecchio, in collaborazione con il servizio Eures Empoli, che si terrà martedì 24 Ottobre, alle ore 15.00, presso l'Informagiovani di Fucecchio in Piazza La Vergine 21.

L’idea di organizzare un incontro sulla mobilità rivolto non solo ai giovani, ma anche alle persone più mature, che spesso ignorano le opportunità che l’Unione europea offre loro è nata dalla considerazione che vivere una nuova esperienza di scambio, lavoro o apprendimento all’estero può essere estremamente gratificante e stimolante.

Allo stesso modo un’esperienza di volontariato può costituire, sia per i giovani che per gli adulti, un modo per sviluppare la solidarietà tra le generazioni, della quale ci sarà bisogno sempre di più.

Scopo dell'iniziativa è fornire a coloro che hanno voglia di mettersi alla prova o di continuare a mantenere un ruolo attivo nella società, tutte le informazioni necessarie per partecipare ad un programma di mobilità dell’Unione europea, perché “…conoscere i nostri concittadini europei è un modo per conoscere meglio anche noi stessi”.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, per informazioni contattare l'Informagiovani tramite mail all’indirizzo informagiovani@comune.fucecchio.fi.it o telefonando allo 0571/23331.