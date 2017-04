​Un gatto per amico all’Obihall questo weekend

Sabato 25 e domenica 26 marzo in expo i felini più belli del mondo

Mancano esattamente tre giorni a “Un gatto per amico”, l’attesa Esposizione Felina Internazionale di Firenze che si svolgerà all’Obihall in Lungarno Aldo Moro 3.

Sarà l’occasione per grandi e piccini di ammirare alcuni dei gatti più belli del mondo e per trascorrere un fine settimana all’insegna della bellezza felina. Nei due giorni di esposizione le centinaia di gatti in mostra, appartenenti a decine di razze diverse, saranno in gara per il conseguimento dei vari titoli previsti nel Campionato Internazionale.

Una particolarità della Expo sarà la presenza di tantissime razze rare. Infatti, L’Esposizione Internazionale Felina di Firenze, organizzata sotto l’egida dell’Enfi (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana), si svolgerà in contemporaneamente con l’expo Tica – The International Cat Association (sigla degli Stati Uniti).

In questo modo il pubblico avrà modo di ammirare i gatti di entrambe le associazioni. Alcune razze e vari esemplari tra quelli in arrivo da oltre oceano sono particolarmente rari e mai ammirati prima in Italia.

http://www.expo-felina.it/

Pagina facebook: facebook.com/espofelina

Mail: info@espofelina.it