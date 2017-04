“Un gatto per amico”: 5.000 gli ingressi nel weekend

Alla Expo Felina Internazionale all'Obihall di Firenze un meraviglioso gatto di razza "abissino lepre", uno splendido persiano e uno straordinario sacro di Birmania

Firenze, 26 marzo 2017- Si chiude con la soddisfazione del pubblico, degli espositori, degli sponsor e degli organizzatori la expo felina internazionale “Un gatto per Amico” che si è tenuta nel weekend all'Obihall di Firenze. Oltre 5.000 gli amanti dei felini che tra sabato e domenica hanno partecipato alla rassegna per ammirare i meravigliosi gatti in arrivo da tutto il mondo (Russia, Stati Uniti, Israele, Europa). «Un risultato davvero soddisfacente - ha commentato Elena Bongi, del comitato organizzatore della expo - che ci rende orgogliosi e felici. Desideriamo ringraziare, oltre a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo». Protagonisti assoluti della giornata un abissino, un persiano e un sacro di Birmania.

VINCITORE TRA GLI ADULTI: un abissino lepre di proprietà di un'allevatrice francese

VINCITORE TRA i CUCCIOLI: un persiano cincilla dell'allevatrice Fiorella Mari di Roma

VINCITORE TRA I NEUTRI: un sacro di Birmania di un'allevatrice di Lione