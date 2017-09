Un corso pratico e gratuito per "curare" la propria auto

Sabato 16 settembre a Campi Bisenzio

Lucidare la carrozzeria, i vetri e i fari della tua auto per farli brillare come uno specchio, pulire e igienizzare l’interno come fosse casa tua, riparare da sé parti della carrozzeria della tua auto per farla sembrare come appena uscita da una concessionaria.

Al corso pratico su come “curare” la propria vettura si potrà partecipare direttamente e attivamente sabato 16 settembre a Campi Bisenzio (FI) dalle 10:30 alle 18:00 presso il punto vendita Norauto di Via Fratelli Cervi 45 inaugurato lo scorso aprile. Quello fiorentino è il 34° centro in Italia della catena francese specializzata nella manutenzione e personalizzazione dell’auto, per offrire a tutti gli automobilisti un servizio personalizzato con una sezione e-commerce per effettuare acquisti o prenotazioni 24h su 24 e consultare offerte e promozioni su una vasta gamma di prodotti.

L’evento nasce dalla collaborazione, sviluppatasi nel 2010, tra Norauto multinazionale francese leader europea nei ricambi e accessori auto e MA-FRA, leader nella pulizia, lavaggio e lucidatura di auto, moto, camper, nautica, che ora ha esteso la sua gamma di prodotti anche alla riparazione della carrozzeria.

Obiettivo del corso quello di fornire ad automobilisti e appassionati tutti i “segreti” per prendersi cura della propria vettura e al tempo stesso conoscere e testare con mano la validità e l’utilità della gamma di prodotti a marchio MA-FRA.

Quello del 16 settembre è solo uno dei tanti eventi che negli ultimi anni Norauto e MA-FRA hanno organizzato insieme, sempre dedicati alla cura e sistemazione di parte della carrozzeria o alla promozione dei prodotti Car Care, in cui MA-FRA è leader di settore trasferendo le idee e i principi della cosmesi per donne e uomini al lavaggio e alla pulizia dei veicoli più comuni.

Per informazioni: Centro Norauto Italia di Campi Bisenzio, telefono 05-50941630.