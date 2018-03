Umberto Tozzi “acustico” al Verdi di Firenze

Un ritorno nel segno del successo per Umberto Tozzi, che dopo le, prime, affollatissime date, porta il nuovo tour acustico venerdì 9 marzo (ore 20,45) al Teatro Verdi di Firenze.

L’autore di “Ti amo” e “Gloria” salirà sul palco accompagnato dalla sua rodata band che vede Raffaele Chiatto alle chitarre, Gianni D’Addese alle tastiere, Giambattista Giorgi al basso, Gianni Vancini al sax, Elisa Semprini al violino e Riccardo Roma alla batteria.



In scaletta, oltre a cavalli di battaglia come “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli Altri siamo noi”, “Gente di Mare”, “Dimmi di No”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, ci sarà spazio per interpretazioni più intime ed esecuzioni acustiche chitarra e voce.



Il tour è organizzato dalla Concerto Music e prodotto dalla Momy Records.



Intanto è disponibile “40 anni che Ti Amo in Arena” (prodotto da Momy Records e F&P Group, distribuito Sony Music), il nuovo doppio disco live con dvd di Umberto Tozzi, registrato lo scorso ottobre durante il concerto-evento “40 anni che Ti Amo” all’Arena di Verona in cui si è celebrata la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani. Nel disco sono presenti grandi duetti con Al Bano, Anastacia, Fausto Leali, Marco Masini, Gianni Morandi, Raf E Enrico Ruggeri.



"Lo stesso luogo dove, esattamente 40 anni fa, ‘Ti Amo’ fu incoronata canzone dell’estate: un cerchio che si chiude – ha spiegato il cantautore torinese in una intervista all’agenzia Ansa - ognuno di noi ha un singolo che ha segnato il suo percorso. Per me è stato Ti Amo, e poi Gloria, brani che durante i concerti non rifaccio ma con noia, grazie alle emozioni che sento da parte del pubblico".



RTL 102.5 è radio partner del tour.

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

1° settore 50 euro

2° settore 40 euro

3° settore 38 euro

4° Settore 35 euro

5° settore 30 euro



Prevendite

Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Teatro Verdi www.teatroverdionline.it

Sconti e riduzioni

I bambini sotto 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.



Portatori di handicap

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente via telefono allo 055210804. Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.

Info Umberto Tozzi

www.umbertotozzi.com

www.facebook.com/umbertotozziofficial

twitter.com/UmbertoTozzi

www.concerto.net



Info concerto

Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze

Info tel. 055.667566 - 055.212320

www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it