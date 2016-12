Ultimo weekend di Natale: gli appuntamenti per grandi e piccoli tra gusto, musica e giochi

Mercatino natalizio di beneficienza organizzato dall’Associazione Magherini. La sera nella Chiesa di Ognissanti Light Gospel Choir in concerto. La Perfetta Armonia del Gospel a Empoli

Natale costituisce un'occasione per riscoprire bellezze, angoli e tradizioni culturali di uno dei territori che meglio conserva le proprie origini medievali.

Col patrocinio del Comune di Firenze ed in collaborazione col quartiere 1 si terrà domenica alla Sala ex Leopoldine in piazza Tasso, 8 dalle 10 alle 18,30 il Mercatino natalizio di beneficenza organizzato dall’Associazione Magherini.

Torna, come ogni anno, il concerto del Light Gospel Choir a favore dell’Associazione Tumori Toscana per raccogliere fondi a sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite. L’evento organizzato dall’Associazione Borgognissanti andrà in scena Domenica 18 Dicembre 2016 alle 21.15 nella Chiesa di Ognissanti a Firenze. L’evento si avvale del Patrocinio dal Comune di Firenze e del contributo di Associazione Borgognissanti, Athenaeum Musicale, St. Regis Florence, Enrico Coveri, Savitransport. Per info e prenotazioni: A.T.T., Paola Neri 3356586211.

Domenica 18 dicembre a I Gigli arrivano Olly, Cilindro e Portatile dei “Mini cuccioli”, amato cartone di Rai Yo Yo, per fare festa con i bambini. All'esterno la pista di pattinaggio, grande circa 400 metri quadri, è pronta ad ospitare tra luci e musica i piccoli e gli adulti, con servizio di noleggio pattini e tutor a forma di pinguino per i piccoli principianti.

Ultima domenica prenatalizia a Marradi con addobbi e luminarie, shopping e sconti, idee regalo, gastronomia e animazione per i più piccoli. Dopo i mercatini delle scorse domeniche il paese dell’Alto Mugello si avvicina al Natale con un’altra iniziativa, domenica 18 dicembre, che associa allo shopping natalizio giochi, soprattutto per i più piccoli, degustazioni e intrattenimento musicale con l’organizzazione dell’Ascom-Confcommercio, Comune e Pro Loco e la collaborazione del gruppo Alpini e volontari della Protezione civile. “Natale a Marradi”, per trascorrere l’ultima domenica prima delle Feste con polenta e vino degli alpini, caldarroste e vin brulé, dolci preparati dalle mamme del comitato genitori scuola Dino Campana, Babbo Natale e gli Elfi nella casetta in piazza Scalelle, shopping con particolari sconti e offerte nei negozi che esporranno palloncini. E se alle 14 partirà la caccia al tesoro curata dal comitato genitori scuola Dino Campana, alle 16 per il centro storico risuonerà la musica con l’esibizione della Banda Fabbri di Popolano. Ed infine, per scambiarsi “dolci auguri” panettone e spumante offerti dai commercianti marradesi.

Squillo di cornamuse. Sua maestà Santa Claus, accompagnato dalle inseparabili renne e dal lungo corteo di elfi, è in arrivo nel Chianti. L’incanto del Natale sta per investire gli scenari medievali di Barberino Val d’Elsa. L’antico castello, che con le sue secolari porte d’ingresso da una lato guarda a Firenze, dall’altro volge verso Siena, è pronto ad accogliere il regno del nonno più amato dai bambini arricchito dalle mille sfumature del Natale. Tappeti rossi lungo le vie del borgo, mercatini e idee regalo, divertimenti e giochi a misura di bambino con l’allegra brigata di folletti e personaggi fiabeschi catapultati dalla Lapponia nel cuore del Chianti e della Valdelsa. Domenica 18 dicembre Babbo Natale accende l’entusiasmo dei bambini di tutte le età proponendo giochi, attrazioni e atmosfere tipiche del nord. Dalla sua baita di legno Santa Claus attenderà i piccoli dalle ore 15, momento in cui è previsto il taglio del nastro della manifestazione promossa dal Comune e realizzata da Colleventi “Il Borgo di Babbo Natale” alla presenza del sindaco Giacomo Trentanovi e dell’assessore al Centro storico Cristina Pratesi.

Domenica 18 dicembre, a Fucecchio, dalle 16,30 proporrà in Piazza Montanelli un evento ispirato al cinema: Frozen sul Ghiaccio a cura di Michela Tumiatti, che insieme a tutti i personaggi del film “Frozen” farà divertire i bambini con uno spettacolo sulla pista del ghiaccio. Per tutto il pomeriggio si potranno gustare le tradizionali caldarroste. La piazza sarà animata per tutto il giorno anche dal mercatino di natale dei bambini a cura della scuola primaria “Pascoli” e della scuola materna “C’era una volta”. Al mattino in Piazza XX Settembre si terrà un mercato straordinario con i banchi degli ambulanti che offriranno occasioni di acquisto fino alle ore 13. Nella Chiesa della Collegiata, in Piazza Vittorio Veneto, sono invece in programma alle 15,30 il concerto di Natale con iragazzi del catechismo. Sempre nel pomeriggio di domenica, per le vie del centro, appuntamento alle 16,15 con la Grande parata di Babbo Natale e la Regina delle Neve, la fabbrica dei giocattoli, il corpo di ballo della Butterfly Dance Studio e il grande carro di Babbo Natale con la slitta, le renne e tutti gli altri personaggi. Gli appuntamenti di Natalia inizieranno già al mattino (ore 10,30-12,30) con le colazioni alla pasticceria delle Nonne Elfe e tutte le altre iniziative nel chiostro dei frati e proseguiranno con il pranzo alla Taverna di Babbo Natale con piatti tipici della tradizione natalizia (prenotazione non richiesta). Nel pomeriggio spettacoli di magia con Maga Tella (ore 15 e ore 16,45), fiabe animate nel laboratorio degli Elfi (ore 17,45) e AperiChristmas (ore 19).

L’atmosfera natalizia non avvolgerà soltanto le vie del centro di Fucecchio; tanti eventi sono in programma anche nelle frazioni. A Galleno dalle ore 15 appuntamento con La Magia del Natale: doni e intrattenimenti per bambini e adulti nelle vie del paese, acura della Pro Loco Galleno e del Comitato Galleno. A Botteghe nella Chiesa Nostra Signora di Lourdes alle 18 si terrà la recita natalizia a cura del Movimento Shalom. A Massarella alle ore 16,30 i bambini e i ragazzi del catechismo proporranno il presepe vivente; sempre nel pomeriggio seguiranno poi altre iniziative di intrattenimento come il lancio delle lanterne, la merenda e la tombola nei locali dell’oratorio. La sera, a partire dalle ore 21,15, spazio alla musica nei locali della Pieve di Santa Maria: l’associazione Le Stanze sul Padule proporrà un concerto di Natale con le musiche gospel e spiritual del ST. Jacobs Choir diretto da Massimo Bracci.

A Siena escursione guidata per far scoprire una “Siena inedita”, shopping e musica. Per chi è a caccia di un regalo speciale, domenica 18 dicembre, torna il consueto appuntamento mensile, con il Mercato dell’Antiquariato in Piazza del Mercato, dalle ore 9 alle ore 20. Gli amanti del trekking all’aria aperto appuntamento alle ore 10 con la visita “Dalla bozza alla messa in opera:storia di un cantiere medievale tra XIII e XIV secolo” dedicata alla scoperta di ciò che si cela dietro l’eleganza di palazzi e cattedrali, per conoscere da vicino le storie di chi lavorava nei cantieri raccogliendo preziose informazioni sulle tecniche di costruzione del Medioevo. I partecipanti saranno accompagnati da una guida e, su richiesta, potranno ricevere un light lunch al termine del percorso in un’osteria tipica. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 335343774 e 338160724. La giornata di domenica 18 dicembre si concluderà alle ore 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico con il Concerto per la pace organizzato da Siena Città Aperta che si ispirerà alla musica spagnola.

Le più belle canzoni di Natale saranno eseguite domani mattina, domenica 18 dicembre, dal coro poggibonsese dei Servi della Goia, un gruppo interparrocchiale di appassionati di canto. L’appuntamento è per le 11.15 nella sala maggiore del Politeama per un concerto il cui incasso sarà devoluto in beneficenza alla Casa Famiglia di Cedda del'associazione Papa Giovani XXIII e ai paesi colpii dal terremoto.

Torna, come da tradizione la magia del Natale a Bettolle con la 22esima Mostra “Bettolle Città dei Presepi” al via domenica 18 dicembre e in programma fino al 6 gennaio allestita dalla Pro Loco in collaborazione con le cinque Contrade della frazione di Sinalunga: Casato, Caselle, Ceppa, Montemaggiore e Poggio. L’iniziativa rientra nel variegato cartellone di eventi natalizi organizzato dal Comune di Sinalunga in collaborazione con le associazioni del territorio. Il taglio del nastro è in programma alle ore 16 alla presenza de vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza Stefano Manetti a cui seguirà la premiazione del secondo concorso "Cavalluccio d'Argento" con degustazione di Vin Santo e cavallucci oltre a stand gastronomici, giochi popolari e l’apertura della Casa di Babbo Natale. I presepi saranno visitabili fino al 6 gennaio e ogni weekend e giorno festivo numerosi saranno gli appuntamenti per grandi e piccoli tra gusto, musica e giochi.

E’ Natale a Farnetella con la magia dell’atmosfera delle feste che avvolgerà la frazione di Sinalunga domenica 18 dicembre. L’appuntamento è per le ore 17 con “Natale alle finestre”, evento che rientra nel cartellone di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. L’iniziativa prevede una passeggiata per le vie del paese alla scoperta delle finestre dell’Avvento con l’accompagnamento musicale della Filarmonica. Al termine del percorso sarà possibile degustare panini con trippa e lampredotto, ciacce fritte con affettati e nutella e tante altre leccornie. I più piccoli avranno anche l’occasione di visitare la casa di Babbo Natale.

Domenica 18 dicembre torna un evento da non perdere in un contesto pieno di suggestioni: il Mercatino di Natale di Radicofani. Il programma prevede, accanto alle consuete bancarelle con prodotti enogastronomici e legati alle festività, tante attrazioni. Ad esempio, le degustazioni nelle contrade, con ìcastagne, vin brulé, olio extravergine di oliva e vino appena prodotti. E ancora, un Babbo Natale scenderà da campanile per la gioia dei più piccoli, per i quali sono state organizzate delle animazioni. Da non perdere nemmeno la musica itinerante. L’evento, tra l’altro, consente di aiutare le popolazioni terremotate, con un’iniziativa di solidarietà. L’organizzazione è del Magistrato delle contrade, dell’associazione dei commercianti e dell’Auser, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Radicofani.

Si intitola "The Christmas Gospel" il concerto natalizio che il Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble presenterà domenica 18 dicembre a Porto S. Stefano, nella Chiesa di S. Stefano Protomartire.Il programma del concerto comprende i classici della musica gospel e spiritual (Oh, happy day, Wade in de Water, Amazing Grace, When the Saints go marchin' in) e alcune canzoni molto conosciute dal grande pubblico, come "Weapons of prayer" di Mark Knopfler e la hit disco "Don’t let me be misunderstood", reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima.

Settimo appuntamento con il Toscana Gospel Festival che martedì 20 dicembre, alle ore 21:15, si fermerà al Cinema Teatro La Perla di Empoli con uno dei suoi talentuosi gruppi gospel: Perfect Harmony & The Voices of Victory. L’evento è realizzato in collaborazione con Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Ingresso: € 6,00 soci Unicoop Firenze € 5,00.

A Livorno alle 21.15 nella cornice nobile della Cattedrale di San Francesco il Coro “Rodolfo del Corona” diretto da Luca Stornello, concluderà con un proprio concerto la rassegna e, insieme all'amministrazione Comunale che ha compartecipato all'organizzazione della rassegna, e con il sostegno del Rettorato della Cattedrale, offrirà alla cittadinanza un dono musicale molto speciale.

