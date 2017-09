Ultimi arrivi nell'Empoli.

twitter

Giovanni di Lorenzo dal Matera e Nikola Ninkovic dal Genoa.

Giovanni Di Lorenzo è stato presentato, questo pomeriggio, alla stampa: "Sono davvero felice di essere qui, è un onore vestire questa maglia. Avevo altre richieste, ma ho deciso di accettare questa proposta. Mi sono messo subito a disposizione del mister. Lo scorso anno non è stato positivo, puntiamo a fare un campionato importante. Il mio ruolo? Posso giocare sia terzo di difesa che come esterno di centrocampo, sarà il mister a decidere".

Di Lorenzo è un difensore nato a Castelnuovo di Garfagnana il 4 agosto 1993: è cresciuto nella Lucchese, per poi trasferirsi alla Reggina. Dopo un anno in prestito al Cuneo, in Lega Pro Prima Divisione, torna in Calabria dove rimane due stagioni. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Matera, in Lega Pro.

Dopo Giovanni Di Lorenzo è stato presentato Nikola Ninkovic che si è cos' espresso: "Ho deciso di venire ad Empoli perché credo che qui posso fare cose importanti ed esprimermi al meglio, aiutando la squadra a fare un buon campionato. Per un giovane è importante giocare e anche se la B non è come la massima serie ma per me adesso è fondamentale avere spazio. so giocare come trequartista o seconda punta, ma al Genoa ho giocato anche come attaccante esterno. Dovevo essere ad Empoli nello scorso inverno, ma adesso che si è ripresentata l'occasione sono felice di essere qui."

Franca Ciari