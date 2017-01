Uisp Firenze, congresso per eleggere il nuovo direttivo

Sabato 14 gennaio, a partire dalle 9, l’auditorium di Santa Apollonia (via San Gallo, 25 Firenze)

Il XVIII congresso territoriale Uisp Firenze. L’evento potrà essere seguito sui social di Uisp Firenze (Facebook, Twitter, Instagram) e in diretta streaming sul sito www.uisp.it/firenze/.

Saranno 159 i delegati a rappresentare le oltre 700 società affiliate e i circa 65mila tesserati. Al centro del dibattito “Lo sport che vorrei: dal pensiero individuale alle azioni collettive”. Tesserati e società hanno dato il loro contributo al dibattito in questi mesi attraverso un questionario e una serie di assemblee pre-congressuali che hanno toccato tutto il territorio fiorentino. Il lavoro preparatorio ha portato a individuare un candidato unico nella figura di Marco Ceccantini, attuale presidente del consiglio direttivo di Uisp Firenze.

“Il XVIII congresso chiude un mandato di 4 anni, per me otto visto che questo era il secondo -sottolinea il presidente uscente Mauro Dugheri-. In questi anni l’Associazione si è progressivamente rinnovata nel numero di tesserati e società affiliate. In otto anni c’è stato un incremento di circa 8mila iscritti assestando il numero complessivo intorno ai 64.000. La Uisp è cresciuta anche sotto il profilo delle attività, qualificando la propria struttura e destinando energie e risorse all’organizzazione interna e alla formazione come elemento basilare”.

Più formazione ma anche ricambio generazionale per affrontare con dinamismo le tante questioni con le quali la Uisp si confronta, a partire dalle grandi manifestazioni sportive: Half Marathon Firenze Vivicittà e Giocagin ma anche per dire la sua sui temi legati al mondo dello sport e della mobilità sostenibile, dei diritti e degli stili di vita con la volontà di essere presente nei momenti della vita cittadina non solo con le iniziative specifiche di natura squisitamente sportiva ma con progetti e proposte da condividere con altri soggetti associativi e con le istituzioni per migliorare anche attraverso lo sport la vita delle persone.

Da non trascurare l’impatto anche economico che Uisp ha confermato di avere sulla città. “Tra dipendenti e collaboratori sportivi occasionali siamo arrivati a sfiorare talvolta le mille unità all’anno -conclude il presidente-. Un modo per garantire un’integrazione al reddito per tante persone e tante famiglie a Firenze. Numeri che la dicono lunga sul peso che l’associazione ha sull’economia cittadina, come se si trattasse di un’azienda di discrete dimensioni. Vogliamo che dal nostro congresso vengano nuovi stimoli per confermare e accrescere questo patrimonio di esperienze e capacità”.