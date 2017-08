Uffizi, salta l'aria condizionata: Codacons chiede rimborso biglietti

Chiusura della Galleria per problemi all’impianto di condizionamento

"Gli utenti che avevano acquistato biglietti per visitare gli Uffizi hanno diritto al rimborso integrale di quanto pagato" afferma il Codacons, dopo la chiusura della Galleria per problemi all’impianto di condizionamento.

“Tutti coloro che, pur in possesso di un regolare biglietto, non hanno potuto oggi visitare gli Uffizi, o hanno goduto solo parzialmente della visita al museo, hanno diritto al rimborso dei soldi spesi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo perché è venuta meno la prestazione stabilita, determinando un inadempimento contrattuale che realizza, in favore dei possessori di biglietti, il diritto al rimborso. Invitiamo pertanto il museo a facilitare le operazioni di restituzione dei soldi a visitatori e turisti, fornendo tutte le informazioni utili sia in loco, sia attraverso il web” – conclude Rienzi.