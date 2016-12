Ubriaco alla guida, fugge dopo l'incidente

Urta le auto in sosta a Borgo San Lorenzo

La notte appena trascorsa, verso le una, un giovane alla guida di una utilitaria in forte stato di ebbrezza, circolando zigzagando pericolosamente nella Via Pasubio di Borgo San Lorenzo, è andato a sbattere contro alcune autovetture in sosta, proseguendo la marcia nonostante il suo mezzo fosse rimasto danneggiato nell’urto.

Un Carabiniere libero dal servizio, che si trovava a transitare in zona, ha assistito al fatto ed ha dato subito l’allarme ma il giovane, pur con una ruota della vettura gravemente danneggiata, ha ripreso la marcia viaggiando senza il pneumatico fino sulla strada Sagginalese, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo.

Le auto risultate danneggiate, secondo i rilievi dei militari della Stazione di Borgo San Lorenzo, sono tre. Il ragazzo, 23enne del luogo, è apparso subito in fortissimo stato di ebbrezza alcolica, con un tasso molto elevato. La patente gli è stata ritirata sul posto ed il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca.