TV: la seconda stagione de "I Medici" a Volterra

Il 14 e 15 settembre dalle ore 9 alle ore 18.00, casting per le comparse

Set nel cuore di Volterra per la seconda stagione de “I Medici -. Masters of Florence”, il kolossal italo-britannico in 8 puntate che ha riscosso molto successo lo scorso anno su RaiUno ed è stato trasmesso anche in molti altri Paesi d’Europa e del mondo. Buona parte delle riprese della seconda stagione della serie verranno realizzate a Volterra per continuare poi nel territorio toscano e per questo il 14 e 15 settembre nella città etrusca si svolgeranno i casting per le comparse.

«Per Volterra e tutto il territorio toscano sarà una grande occasione di promozione in mondovisione. – dichiara l’assessore al turismo Gianni Baruffa - Molto lavoro è stato fatto con la Toscana Film Commission, sono mesi che lavoriamo per portare “I Medici” a Volterra. Vogli ringraziare Francesca Giorli, vice presidente della film commissione Volterra che ha guidato in tutti i sopralluoghi scenografi e registi facendo un lavoro certosino e facendo innamorare la produzione della nostra città e dei nostri paesaggi».

Per partecipare ai casting sarà necessario presentarsi nelle giornate di giovedì 14 settembre (solo donne e bambini) e venerdì 15 settembre (solo uomini) dalle ore 9 alle ore 18.00 con una pausa tra le ore 13 e le 14. Ai casting potranno partecipare uomini e donne dai 18 anni compiuti ai 73 anni italiani e extracomunitari. Per le persone che avranno compiuto i 74 anni di età sarà necessario portare un certificato medico che attesti il buono stato di salute. Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di fotocopie di un documento di identità valido, codice fiscale e Iban. Per i cittadini extracomunitari sarà necessario portare anche la fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validità. Chi sarà sprovvisto di tali documenti potrebbe rischiare di non essere ammesso. Essendo un film d’epoca, non potranno partecipare ai casting neanche gli uomini e le donne con capelli con meches, piercing e tatuaggi evidenti e vistosi. È consentita, invece, la partecipazione ai calvi.

Il cast della fiction è internazionale ed annovera attori del calibro di Sean Bean (Il Signore degli Anelli e il Trono di Spade), Daniel Sharman, Sarah Parish e Annabel Scholey. Saranno presenti anche volti noti italiani, quali: Raoul Bova, Alessandra Mastronardi, Aurora Ruffino. Gli ideatori e sceneggiatori dell’intera serie sono Nicholas Meyer e Frank Spotnitz. Mayer ha scritto e diretto alcuni dei film della serie originale di Star Trek e drammi quali Sommersby e La macchia umana. Frank Spotnitz vanta tra le sue creazioni le serie televisive X Files e The Man in the High Castle.