Tutti in vacanza, Vademecum della Camera di Commercio

​La Camera di Commercio di Prato ha implementato la propria collana di “Manuali del consumatore” pubblicando la 9^ edizione del manuale

“Tutti in vacanza!". Si tratta di un documento, consultabile sul sito camerale, che raccoglie guide, vademecum, decaloghi e informazioni in pillole sul mondo del turismo, selezionate dalla Camera di Commercio di Prato attraverso le banche dati dello Sportello Consumatori on line.

Camera di Commercio di Prato – Servizio Tutela del Mercato: "Dal momento che si tratta di una raccolta soggetta a periodici aggiornamenti, invitiamo tutti i lettori a fornire qualsiasi contributo utile a migliorarne i contenuti.



Sono on line gli aggiornamenti della sezione Guide ai consumatori e della sezione Lo sapevate che..., dove trovate una raccolta di informazioni utili e consigli preziosi finalizzata a far risparmiare tempo e denaro e a far scegliere o utilizzare al meglio i prodotti e servizi di cui si potrebbe avere bisogno bisogno.