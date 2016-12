Tutti i segreti dell'accoglienza in cantina svelati in un libro

Un volume di Donatella Cinelli Colombini

Un manuale pratico per chi vuole accogliere visitatori nella propria azienda enologica e per chi vuole diventare un professionista dell’incoming turistico del vino.

Il libro di Donatella Cinelli Colombini - presidente nazionale delle Donne del Vino e titolare delle cantine con organico interamente femminile Casato Prime Donne a Montalcino, dove produce Brunello, e Fattoria del Colle a Trequanda, dove imbottiglia Chianti e Orcia - contiene informazioni su come organizzare il punto vendita e le degustazioni turistiche, trovare agenzie che organizzano wine tour e proporsi in modo convincente. Spiega perché alcuni luoghi rimangono sempre nel cuore e nella mente dei visitatori e altri no e perché il linguaggio verbale e non verbale di chi li accompagna è determinante per ottenere il risultato positivo. Su diversi argomenti della pratica aziendale scende molto nel dettaglio spiegando, ad esempio, come partecipare efficacemente a una fiera o a un workshop.

Alcuni contenuti generali servono a dare uno scenario all’accoglienza dei turisti in cantina e a rendere consapevoli della concorrenza mondiale in uno dei segmenti più performanti dell’intero comparto turistico. Sono tuttavia le linee guida sul modo di progettare, gestire e portare al successo l’incoming enoturistico la forza di un manuale di buone pratiche in cui Donatella Cinelli Colombini ha trasferito tutte le sue conoscenze. Un bagaglio professionale composto di studi e letture assidue, di una profonda conoscenza dell’offerta di turismo del vino in Italia e all’estero, ma soprattutto delle esperienze delle sue due cantine che erano come tantissime altre ma in pochi anni sono diventate destination.

Il libro fa parte della collana “Idee e strumenti per il marketing” di Agra Editrice che comprende anche un altro libro di Donatella Cinelli Colombini, “Il marketing del turismo del vino”, pubblicato nel 2007.

Il libro (144 pagine, 18 euro) può essere richiesto ad Agra Editrice, tel. 06/44254205, e-mail info@agraeditrice.com