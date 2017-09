Tutti i pregiudizi sull’Islam in un libro

A Firenze la prima presentazione italiana di “Islam, amore o odio?”

Firenze, 25 settembre 2017– Un libro che sfata pregiudizi e ignoranze sulla religione islamica rintracciando nei testi sacri dell’Islam, il Corano e la Sunna, la parola Amore, dimostrando che non si tratta di un credo violento per natura, con odio ed estremismo connaturati in sé. “Islam, amore o odio?” (Jouvence, Milano 2017) è il titolo di un libro che affronta in modo diretto e aperto un tema che rappresenta una specie di tabù nella coscienza dei musulmani. La prima presentazione italiana dell’opera, frutto degli studi della sociologa siriana Ferial Mouhanna dell’Università di Damasco, è in programma giovedì prossimo, 28 settembre, alle 18, all’Istituto Sangalli, in piazza di San Firenze 3, a Firenze.

L’autrice, attesa a Firenze per l’evento, ha rintracciato il valore dell’Amore nei testi sacri, e allo stesso tempo ha spiegato perché nella letteratura teologica islamica, risalente e contemporanea, e perfino nel pensiero islamico “moderato” e quindi “illuminato”, ci sia un’assenza totale rispetto a questo sentimento.

“Sull’emergenza terrorismo l’amore costituisce, secondo il mio parere, l’arma più efficace, non solo per combattere il terrorismo islamico, ma anche per vincerlo. La guerra in corso contro l’Isis sulla sponda orientale del Mediterraneo potrebbe spingerlo a ripiegare, ma non riuscirà mai a sconfiggerlo definitivamente. L’amore, in chiave islamica ‘rinascimentale’, è in grado di farlo”. E’ il pensiero diFerial Mouhanna, studiosa di Damasco, rifugiata in Libano per scampare alla guerra, di casa nel nostro Paese, dove anni fa ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, alla vigilia della presentazione del suo libro. “L’amore, prosegue la sociologa, lo si deve cercare e risuscitare in ambito islamico. Solo l’Islam è in grado di isolare il fenomeno terroristico islamico, ed è questo che il libro cerca di spiegare, partendo dalle fonti supreme della religione musulmana”.

La presentazione del libro sarà l’occasione per aprire un dibattito sul ruolo dell’Islam “moderato”e sulla posizione degli occidentali nei confronti degli estremismi. Insieme all’autrice interverrà il prof. Paolo Branca dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, uno dei più noti islamologi e orientalisti italiani, che ha curato la prefazione del volume.

“L’incontro, che entra nella drammatica attualità della vita di tutti noi, ha il principale fine di accrescere la consapevolezza che il dialogo interreligioso, oggi più che mai, è l’unico seme per far crescere la pace, il rispetto, la conoscenza”, spiega Maurizio Sangalli, presidente dell’Istituto che ha sede nel cuore di Firenze. “Con questo evento ci rivolgiamo da una parte ai musulmani moderati e pacifici che vivono in Occidente, per incoraggiarli a riflettere sui tanti aspetti positivi della loro fede, tornando allo studio e alla comprensione dei loro testi sacri, come del resto dovrebbero fare i cristiani; dall’altra, ci rivolgiamo al lettore occidentale perché cerchi di comprendere e di conoscere più a fondo questa grande religione, i cui fedeli sono ormai di casa, vivono in mezzo a noi, nell’intento di allontanarlo dall’islamofobia. Nell’ambito di questo percorso di dialogo che il nostro Istituto persegue sin dai suoi primi passi, si inserisce anche la giornata di studio dedicata agli edifici di culto in Italia in età contemporanea, in prospettiva interdisciplinare e inter-religiosa; l’iniziativa è il programma lunedì 16 ottobre in Palazzo Medici Riccardi a Firenze”.

