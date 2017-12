Pubblicata l'8^ edizione del Manuale dello Sportello Consumatori della CCIAA di Prato

La Camera di Commercio di Prato ha implementato la propria collana di “Manuali del consumatore” pubblicando l'8^ edizione del manuale “Tutti a tavola!”.

Si tratta di un documento, consultabile sul sito camerale, che raccoglie guide, vademecum, decaloghi e informazioni in pillole sul mondo dell’alimentazione, selezionate dalla Camera di Commercio di Prato attraverso le banche dati dello Sportello Consumatori on line. Per facilitare la consultazione è stato creato un percorso ideale che va dalla conoscenza degli alimenti alla loro conservazione, dalle dritte sulla spesa ai consigli per mangiare fuori casa, senza tralasciare gli aspetti legati alla salute. Come sempre, l’obiettivo della Camera di Commercio di Prato è quello di far conoscere il Manuale a tutte le persone interessate; ci auguriamo pertanto che possiate dare evidenza alla notizia con gli strumenti che riterrete più opportuni.