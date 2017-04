Tutela dei beni culturali: incontro del M5S in Palazzo Vecchio

La serie di convegni ideati dal gruppo consiliare di Palazzo Vecchio affronta sabato il tema del patrimonio artistico ed architettonico delle città d'arte

Sabato 8 aprile dalle 9 e 30 alle 13 avrà luogo un nuovo evento organizzato da Silvia Noferi consigliera comunale del Movimento 5 Stelle all'interno di un percorso di convegni ideato nel 2016 dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio.

Dalla riforma del MIBACT al riordino delle Soprintendenze alla creazione dei Poli Museali Regionali, argomenti affrontati da relatori quali la dott.ssa Michela Montevecchi, senatrice del M5S, l'arch. Emanuele Masiello, architetto e docente universitario ed il dottor Edoardo Valentino, storico dell’arte, restauratore ed attivista del M5S.

"Abbiamo iniziato questa avventura - spiega Silvia Noferi - pensando di proporre ai cittadini alcuni focus di approfondimento su tematiche di interesse generale. Abbiamo riscontrato un buon successo di pubblico e da gennaio il nostro impegno è aumentato per poter fornire argomenti utili per tutti trattati non solo da esperti nazionali, ma anche da relatori locali, compresi i nostri attivisti competenti per materia. Il calendario si arricchisce di questo nuovo incontro sui beni culturali perché crediamo che soprattutto a Firenze occorre tenere bene a mente cosa significa prendersi cura del patrimonio pubblico".

La consigliera Noferi invita i cittadini ad informarsi anche attraverso i Social sugli appuntamenti in programma visitando la Pagina Facebook curata dal Movimento.

"Le porte sono sempre aperte - aggiunge Silvia Noferi - spesso i simpatizzanti vengono a trovarci ed attraverso le loro conoscenze mettiamo in cantiere progetti divulgativi che possano interessare i cittadini ed ai quali partecipano i nostri attivisti che diventano così relatori".



Spiega inoltre Costanza Savio, attivista del Movimento 5 Stelle che "l'arte e la cultura non sono temi per i soli addetti ai lavori, rappresentano il vero oro del nostro Paese oltre a rappresentare la nostra identità. Spesso manufatti artistici, palazzi, siti archeologici sono lasciati all'ultimo posto per investimenti di salvaguardia. Si ponga attenzione alla Cultura ogni giorno poiché ogni giorno vediamo le nostre belle città deturpate dall'incuria, dallo sfruttamento di un turismo di massa sempre più "usa e getta" perché il Patrimonio culturale italiano è un Bene di tutta l'Umanità e va rispettato e valorizzato, non svenduto".

L'appuntamento di sabato segue altri incontri come il convegno di febbraio organizzato sulla Legge Elettorale e che ha visto tra i relatori Antonio Floridia, dirigente Ufficio Regionale Toscana Osservatorio elettorale, il senatore del M5S Vito Crimi e Paolo Rodari che ha presentato una relazione su "Sistemi elettorali e partiti politici".

Ancor prima, a gennaio, un focus a palazzo Vecchio che ha visto affrontati temi quali la rappresentazione delle donne nei media attraverso la pubblicità, l'analisi di dati scientifici sulla disparità di genere in Italia e dati Istat su casi di violenza alle donne trattati da Lorella Zanardo, scrittrice autrice di libri quali "Il corpo delle donne" e "Senza chiedere il permesso" eletta dal The Daily Beast tra le 150 donne più coraggiose nel mondo, Tiziana Chiappelli, docente a contratto di Pedagogia di Comunità presso l'Università di Firenze che svolge ricerche in Nord Africa e in America Latina.