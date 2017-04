Turn on the light... in occasione della Giornata Mondiale della sicurezza sul lavoro

Videoinstallazione su Ponte Vecchio per dire " NO " alle morti binache, anche Firenze partecipa a #ItaliaLovesSicurezza . Lo spettacolo il 27 Aprile alle ore 21.

Una suggestiva videoinstallazione trasformerà per una sera Ponte Vecchio in ambasciatore della sicurezza sul lavoro. Serata magica il 27 aprile quando, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra da sette anni ogni il 28 aprile, si terrà un grande evento al circolo Canottieri che vivrà il suo momento clou quando, dalle 21, sul Ponte Vecchio apparirà il logo di ‘Italia Loves Sicurezza 2017’, il grande road show che per il terzo anno consecutivo animerà di eventi e iniziative le principali città del Bel Paese.

Un grande cuore al centro di Ponte Vecchio farà arrivare, direttamente dal monumento simbolo della nostra città, un messaggio molto importante: combattere le morti bianche è un dovere di ogni impresa, da perseguire attraverso la crescita di una cultura della salute e della sicurezza che, partendo dagli ambiti lavorativi, possa poi estendersi a ogni ambito sociale.

S’intitola ‘Turn on the light’ l’appuntamento fiorentino, organizzato dall’azienda Sfera Ingegneria, da oltre 10 anni impegnata sul versante della promozione della cultura della sicurezza sul lavoro,all’interno appunto del grande contenitore di ‘Italia Loves Sicurezza 2017’, movimento vicino alla Fondazione Lhs del gruppo Saipem, società del gruppo Eni, creato per avviare un forte cambiamento culturale sul tema della sicurezza tramite strumenti di comunicazione non convenzionali, come il cinema, il teatro, l’arte e la musica.(L’evento è stato presentato dal presidente di Sfera Ingegneria Stefano Pancari).



“Purtroppo gli infortuni e le morti bianche faticano a diminuire – osserva Pancari -. E questo nonostante gli sforzi sulla prevenzione”. L’Istat ci dice che, solo a gennaio e febbraio di quest’anno,le morti bianche in Toscana sono state sei. Di qui l’urgenza di un “radicale ‘cambio di passo’ nella testa delle persone, ancora perlopiù restie a considerare i valori della salute e della sicurezza come prioritari rispetto alle tante esigenze del mondo di lavoro”. “Abbiamo aderito a ‘Italia Loves Sicurezza’ – prosegue Pancari, - perché lì abbiamo trovato quel sano entusiasmo e soprattutto quella capacità di sensibilizzare le persone attraverso una comunicazione innovativa”. Ecco perché l’appuntamento fiorentino prevede una videoinstallazione sul Ponte Vecchio. “Illumina la tua mente”, è il messaggio sottinteso per avviare quella presa di coscienza indispensabile per abbattere drasticamente il numero di morti bianche.



Per tutta la giornata del 27, i fiorentini incontreranno nelle principali piazze della città i giovani‘testimonial’ dell’evento, che distribuiranno le cartoline di ‘Turn on the light’ invitando tutti ad assistere, dai lungarni, alla spettacolare illuminazione del Ponte Vecchio.

Tramite #ItaliaLovesSicurezza ognuno di noi potrà offrire il proprio contributo social diffondendo sulla rete ilgrande messaggio di cui si fa portatrice l’iniziativa, alla quale parteciperanno aziende del calibro di FIRENZE

Ferragamo, Publiacqua e Beyfin, che in questi anni si sono dimostrate particolarmente sensibili al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalle 19 prenderà il via la serata al circolo Canottieri che, moderata da Alessio Nonfanti, in arte Kagliostro, vedrà alternarsi sul palco il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani, l’assessoreFederico Gianassi, il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, il presidente di Sfera IngegneriaStefano Pancari e, per Italia Loves Sicurezza, Davide Scotti, general manager della Fondazione Lhs.

Per l’occasione, Clet – l’artista noto per le sue ‘rivisitazioni’ dei cartelli stradali, - darà il suo inconfondibile contributo svelando una curiosissima installazione che ha per protagonista un estintore denominato ‘Zorra', inusuale oggetto d’arte prestato alla nobile causa di ‘Italia LovesSicurezza’.

Ancora, l’associazione Firenze Armonia donerà un defibrillatore al Comune di Firenze e The Fake Factory, realtà fiorentina di video design e contemporary media art, creerà un percorso cromatico tutto da scoprire e assaporare. Ancora, spazio alle opere su tela dell’artista Marco Rindori, che ispirandosi al tema della sicurezza darà vita all’esposizione ‘Abbi cura di te... Sei un’opera d’arte’, progetto curato da Unigum Spa.

Insomma, tutto quel giorno parlerà di ‘prevenzione’ a 360 gradi. Ci sarà anche una testimonianza delmondo della scuola, che arriva dall’istituto Checchi di Fucecchio, dove la professoressa Grazia Focardi promuove la sicurezza tra i suoi allievi, i quali hanno realizzato ad abiti da lavoro a prova di infortunio che saranno presentati ai Canottieri.



Sfera Ingegneria

Sfera Ingegneria opera sul territorio nazionale applicando soluzioni innovative nella conduzione di indagini tecniche, nella consulenza e nella formazione relative al settore della sicurezza sul lavoro affiancando le aziende in quel percorso tecnico organizzativo, ma soprattutto culturale, volto a garantire quelle condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la crescita. “L’uomo nobilita il lavoro” è il motto della società, forte della consapevolezza che il ruolo di supporto per le organizzazioni è fondamentale per accrescere la cultura sulla sicurezza sul lavoro. Tra le realtà con cui collabora Sfera Ingegneria, Ferragamo, Giunti industrie grafiche, Galleria degli Uffizi e Monte dei Paschi di Siena.





www.sferaingegneria.com