Turismo: tanti segnali positivi per l'estate 2017

Campeggi: Toscana la regione più richiesta a luglio. Dallai (Pd): “Le ferrovie turistiche sono una risorsa anche per il nostro territorio”. Da Pisa a Saline, torna a "sbuffare" il treno a vapore. 375 mila euro per percorsi escursionistici sulle tracce degli Etruschi

FIRENZE– Il segno positivo che caratterizza il 2017 del turismo italiano riguarda ovviamente anche la Toscana che alla vigilia di ferragosto si appresta a vivere il quasi tutto esaurito: dalla costa alle città d'arte, dalla montagna e campagna, complici le alte temperature di quest'anno, fino ai tantissimi borghi che la punteggiano e che la Regione, nell'anno a loro dedicato, punta a promuovere e valorizzare con varie iniziative tra le quali ‘Un'altra estate'. Gli ultimi dati diffusi qualche giorno fa da Federalberghi indicano l'ulteriore aumento degli italiani, rispetto ad un anno fa, e la conferma del turismo internazionale. Le prime stime diffuse da Federalberghi a livello nazionale indicano un +3,2% degli italiani rispetto al 2016, con 34,4 milioni di connazionali in viaggio. Il giro d'affari sarebbe di 22 mld di euro (+2,2% rispetto ad un anno fa). Confindustria Alberghi, in base alle proprie stime, indica un +2% medio delle prenotazioni dei turisti stranieri nelle città d'arte (con picchi nella seconda settimana di agosto) ed in particolare per Firenze indica un aumento del 2,2% delle prenotazioni degli italiani nella settimana a cavallo di ferragosto.

"L'estate – commenta l'assessore regionale Stefano Ciuoffo - sta andando bene ovunque in Toscana: nelle città d'arte, nella costa caldissima, nel fresco delle montagne, nei borghi, nei cammini e sta andando addirittura meglio rispetto alle stime positive che avevamo dato a inizio estate, che si attestavano su un +2,5%. È confermato l'amore degli stranieri per la nostra regione, ma c'è da dire che sono tornati in forza gli italiani e questo non può che farci piacere visto i nuovi tipi di prodotti turistici che il sistema del turismo toscano riesce a offrire in modo sempre più strutturato. Il sistema delle imprese del turismo in toscana è virtuoso e funziona e la collaborazione con gli enti pubblici per la promozione del territorio è rodata e lavoriamo affinché lo sia sempre di più". La ri prova di questo arriva anche dai dati relativi ad un'indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti, secondo la quale cresce la la propensione delle imprese turistiche toscane ad investire per migliorare la qualità del servizio offerto. "Ci conforta – prosegue Ciuoffo – sapere che 4 imprenditori su 5 abbiano dichiarato di aver investito per migliorare la qualità della propria struttura (75,6% la media nazionale), e che oltre la metà abbia puntato sullo sviluppo di nuove tecnologie sia come servizio offerto al cliente, sia per l'ottimizzazione dell'attività (42,1% la media nazionale)". "Molto interessante è anche il dato pubblicato pochi giorni fa da Eurostat – aggiunge Ciuoffo – secondo il quale circa la meta' dei cittadini dell'Unione europea, per la precisione il 49%, ha prenotato le vacanze 2016 su Internet. Questo conferma, per la Toscana, la grande crescita sul mercato turistico online e gratifica il grande lavoro e impegno profuso in questi anni su questo fronte, non ultimo il nuovo portale del turismo, summa della collaborazione e contaminazione del mondo del turismo toscano, che presenteremo ufficialmente a metà settembre. Sempre a settembre faremo il punto sull'andamento del turismo in Toscana con i risultati dell'indagine congiunturale commissionata da Toscana Promozione Turistica. Nel frattempo colgo l'occasione del Ferragosto per augurare buon lavoro agli operatori e una buona vacanza a i turisti che hanno scelto questa regione per concedersi un po' di relax".

I turisti continuano a preferire la Toscana per le vacanze en plein air in Italia: a luglio 2017, le strutture toscane sono ancora le più richieste dai campeggiatori italiani e stranieri, con un deciso allungo sul Veneto rispetto al mese precedente. Bene anche la Lombardia, trainata dalla zona del Lago di Garda, e la Campania, a pari merito sul gradino più basso del podio a discapito della Liguria che scivola al quinto posto. A delineare i trend dell’estate 2017 per le vacanze all’aria aperta è Campingitalia.it, il portale del network KoobCamp dedicato alla prenotazione online dei campeggi e villaggi italiani, sulla base delle richieste di preventivo pervenute dall’1 al 31 luglio. La Toscana è la regione più desiderata a luglio 2017. Guardando alle nazionalità dei turisti, quest’anno la moda del last-minute, da anni una prerogativa degli italiani, sembra aver contagiato anche gli stranieri, in particolare olandesi e francesi. Favoriti dalla stagione calda e dall’incertezza che regna in alcuni contesti internazionali, i campeggi e villaggi italiani divengono la scelta dell’ultimo minuto anche per i turisti incerti provenienti dal resto d’Europa.

“Con il via libera del Senato alla legge sulle Ferrovie storiche, già approvato dalla Camera, potremo finalmente valorizzare una parte di quel patrimonio fatto migliaia di chilometri di ferrovie poco utilizzate o addirittura dismesse. Una risorsa unica che consentirà di far cresce un turismo lento e sostenibile, anche in provincia di Siena che, ad oggi, è inserita nel progetto con la tratta Asciano – Monte Antico. La legge –afferma Luigi Dallai, deputato PD- consentirà l'istituzione di ferrovie turistiche attraverso il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione che si trovano in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. L’individuazione delle tratte ferroviarie specifiche avverrà con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ma in sede di prima applicazione sono già individuate alcune tratte ferroviarie ad uso turistico, per la Toscana c’è tratta Asciano-Monte Antico. Un risultato importante per il nostro territorio che premia l’impegno degli amministratori locali ed il mio lavoro parlamentare, insieme a chi come Alessandro Starnini ha seguito con determinazione la questione in tempi recenti”. “Con la nuova legge potranno essere coinvolte anche associazioni e organizzazioni di volontariato operanti al livello locale. Inoltre è prevista la possibilità, quando non in uso per i treni, di sfruttare i binari per i cosiddetti ferrocicli, sul modello francese dei Velorail, veicoli a pedali su rotaia. L’obiettivo è, dunque, la salvaguardia e soprattutto la valorizzazione in chiave turistica di una risorsa che in Italia è in forte crescita, tanto che nel 2016 le linee riattivate hanno registrato un boom di presenze sui convogli d’epoca, con circa il 50% in più rispetto al 2015. Un modello ancora da esplorare e che potrà costituire anche la base per nuove attività economiche in Valdorcia e nel resto della provincia”.

Il treno a vapore tornerà a sbuffare per un giorno fino a Saline di Volterra. E’ l’appuntamento in programma il 5 novembre. «L'idea è quella di creare stabilmente negli anni un altro motivo, sul modello della Valdorcia, per venire nel volterrano e farlo attraverso un'esperienza particolare, che permetta una fruizione lenta e consapevole del paesaggio circostante» dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli. Il treno partirà dalla stazione centrale di Pisa, con tappa a Livorno e Cecina, per poi affrontare l'ultimo tratto, fino a Saline di Volterra, dove ci sarà l'apertura straordinaria della Salina ed un programma di eventi, tra cui la pesa del sale e la degustazione della patata in salamoia, curato dal consigliere con delega alla frazione Tiziana Garfagnini, assieme alle associazioni locali. L'iniziativa è promossa e realizzata col contributo del Comune di Volterra e organizzata da Ferrovie Turistiche Italiane in collaborazione con l'Agenzia Viaggi Visione del Mondo di Siena. «Oltre al Treno letterario, si aggiunge così un nuovo tassello nell'offerta che il nostro territorio è capace di dare – aggiunge il sindaco Buselli- . L'anno prossimo, se l'esperienza funziona e se piacerà agli altri Comuni, potremmo ampliarla con fermate e microeventi nelle stazioni che si trovano tra Cecina e Saline di Volterra».

Migliorare, attraverso la sistemazione e la messa in sicurezza degli itinerari escursionistici, la fruibilità dei percorsi di trekking che attraversano i luoghi dove ci sono testimonianze della presenza degli Etruschi. Si tratta del progetto ‘In Etruria', per la realizzazione del quale la Regione metterà a disposizione circa 375 mila euro. La Regione Toscana, in collaborazione con Province e Comuni attraversati, ha individuato gli itinerari escursionistici che toccano i principali siti archeologici Etruschi in Toscana: la Via Clodia; la Via Bonifica-Klanis-Colline etrusche; la Via Vetulonia- Monterotondo M.mo; la Via Volterrana-Piombino; la Via Volterrana-Firenze-Fiesole. La manutenzione di questi percorsi è competenza dei Comuni di Sorano, Manciano, Grosseto e Scansano (per quanto riguarda la Via Clodia), della Province di Arezzo e Siena e dell'Unione Comuni della Valdichiana (Via Bonifica-Klanis-Colline etrusche), dei Comuni di Castiglione della Pescaia e di Scarlino (Via Vetulonia- Monterotondo M.mo), dei Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Sassetta, Suvereto, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Piombino (Via Volterrana-Piombino), dei Comuni di Volterra, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Capraia e Limite, Fiesole, Carmignano e Città Metropolitana di Firenze (Via Volterrana-Firenze-Fiesole).