Turismo sostenibile, il 27 gennaio convegno a Palazzo Strozzi Sacrati

Il convegno, organizzato da Travelability in collaborazione con Regione Toscana e Federalberghi Firenze, sarà ospitato in Sala Pegaso

Si terrà il prossimo 27 gennaio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze (a partire dalle ore 9.30) l'apertura dell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile in Toscana.

L'Asssemblea generale delle Nazioni Unite, insieme all'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), ha dichiarato il 2017 l'Anno Internazionale del Turismo sostenibile per lo Sviluppo.

Alla giornata intervengono, oltre all'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo ed al direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini, l'eurodeputato e membro della Commissione Trasporti e Turismo nonchè relatore relatrice del dossier "Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa" Isabella De Monte, il consigliere per il Turismo Sostenibile del Ministro Dario Franceschini Ottavia Ricci, il sindaco di Udine e presidente del Covenant on Demographic Change (Protocollo europeo tra Università, Istituzioni e Imprese per promuovere politiche age-friendly) Furio Honsell, il presidente Handy Superabile Stefano Paolicchi, il presidente del Comitato Regionale Paralimpico Massimo Porciani, il direttore del Consorzio CoRi Fabio Cacioli e il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi. Modera il vicedirettore del Tirreno Fabriz io Brancoli.