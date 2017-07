Luglio 2017: le spiagge toscane con il vento in poppa

Campeggi e Villaggi: Toscana più richiesta a giugno 2017. Impressioni positive sull’avvio della stagione turistica anche in Chianti. Nuova insegna BW a Firenze

Le spiagge della Toscana viaggiano con il vento in poppa. Una marea di turisti che innesca un effetto economico molto importante. Il bagnante tipo spende quotidianamente 45 euro al giorno per servizi di spiaggia, pasti e trasporto. Moltiplicato per un milione di presenze medie al giorno per trentuno giorni di luglio fa quasi 1,4 miliardi di euro. Durante la sua permanenza perlomeno un turista su cinque non si limita a tuffarsi in acqua e a crogiolarsi al sole. Anche visite culturali (borghi storici, musei e spettacoli), terme e percorsi enogastronomici sono movimentati dal turismo balneare nel mese di luglio.

I campeggi e i villaggi di Toscana si confermano i più richiesti dai turisti anche a giugno 2017, un mese già indicativo per l’andamento della stagione estiva, È quanto emerge dai dati di Campingitalia.it, il portale del network KoobCamp per la prenotazione online di campeggi e villaggi, sulle richieste di preventivo pervenute nel periodo compreso tra dall’1 al 30 giugno 2017.

I turisti non solo circolano più dello scorso anno tra i negozi di Greve in Chianti ma tornano da clienti fedeli nella certezza di fare acquisti di qualità, di portare nel proprio paese un ricordo, un oggetto, un prodotto che rappresenta le vere tradizioni e tipicità del Chianti. E’ questa la prima impressione sulla stagione turistica, partita da più di due mesi, che mette d’accordo i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Greve, presieduto da Caterina Pegazzano. La titolare della Libreria Formicola è stata appena eletta dal gruppo dei quaranta operatori economici che aderiscono alla rete del Ccn di Greve. Una realtà vitale e dinamica che unisce storia e contemporaneità lanciando uno sguardo agli strumenti social e alla comunicazione digitale. Negozi e attività che hanno scritto le pagine dell’economia chiantigiana come i ristoranti che con la loro cucina basata sul recupero della tradizione chiantigiana deliziano i palati di italiani e stranieri da più di trent’anni e, scorrendo indietro nel tempo, le macellerie del centro storico che qualificano Greve e non solo come capitale della bistecca fiorentina. Ce ne sono alcune che da generazioni sono impegnate a dare continuità ad un mestiere che nasce a Greve nei primi dell’800 con la macellazione a domicilio nelle fattorie.

“Qualità, collaborazione, scambio e aiuto reciproco sono le nostre migliori armi per attrarre turisti da tutto il mondo che fanno sentire la loro presenza anche quest’anno, abbiamo avuto un’ottima partenza tra maggio e giugno, un’ondata che potremmo definire record per i mesi iniziali e continuiamo a sperare per l’avanzare della stagione”. A dare una ventata di ottimismo sonoCaterina Pegazzano de La Formicola, Lucia Piccini del Gallo Nero, Lara Gasperini del ristorante La Terrazza, Luca Manfreda della Profumeria Alter Ego, Andrea Sottani della Bottega del Chianti Classico, Stefano Falorni della Macelleria Falorni e altri operatori che da anni si impegnano per elevare la qualità delle proposte commerciali, garantire prodotti che si avvalgono di un marchio territoriale, il Chianti Classico, e contribuiscono come partner decennali alla valorizzazione, alla promozione della stagione di eventi promossa dal Comune attraverso l’ufficio di Promozione Turistica del Territorio.

“I negozianti sono anche alcuni dei nostri migliori promoter – aggiunge il sindaco Paolo Sottani – sostengono la produzione e la diffusione del materiale informativo e promozionale relativo al cartellone di tutti gli eventi, sono il nucleo vitale del centro storico, aperti tutto l’anno e non solo per il turista”. E i risultati di questa sinergia che mette insieme le forze del Comune e quelle degli operatori economici sono ben visibili. “Abbiamo clienti soddisfatti che tornano tutti gli anni con i quali abbiamo instaurato un rapporto di stima e fiducia - dicono i commercianti – sono ospiti di qualità che scelgono Greve e il Chianti per l’atmosfera di casa, i colori, il paesaggio, l’enogastronomia, non acquistano solo vino e olio ma oggettistica e prodotti alimentari di vario genere, si dedicano agli acquisti in vari momenti della giornata e hanno buone capacità di spesa”. “Rivolgiamo un invito – concludono - ad aderire a Le Botteghe di Greve e a conoscere il nostro gruppo anche attraverso la pagina Facebook appena attivata”. Gli operatori commerciali presenti nel centro storico sono complessivamente una novantina.

Le foto si riferiscono, a pochi passi da Greve in Chianti, al nuovo Borgo del Cabreo luogo perfetto per rivivere le antiche tradizioni toscane con i più moderni comfort. Il Relais di Charme riportato in vita dalla Famiglia Folonari dopo un’accurata riqualificazione che ha trasformato un antico borgo ottocentesco in un luogo di ospitalità d’eccellenza, è composto da 11 camere, di cui 4 suite, arredate con gusto ed originalità da sapienti e qualificate maestranze locali.

Best Western Italia incrementa la presenza in Toscana con un’insegna Best Western Plus grazie a Best Western Plus CHC Florence. Il nuovo albergo entra nel network con il marchio a maggiore vocazione design. “L’affiliazione di questa struttura a Best Western con il brand Plus è per noi una riconferma dell’ottima collaborazione già attiva con il network: Best Western Premier CHC Airport, hotel del nostro Gruppo CHC a Genova, è infatti già affiliato con il brand Premier – afferma Roberto Cevoli, General Manager del Gruppo CHC – Questo albergo di Firenze ha grandi potenzialità e crediamo che, anche grazie al supporto di Best Western, potremo esprimerle in tempi rapidi e con risultati significativi”. Best Western Plus CHC Florence è situato nella zona Nord della città in una location funzionale e strategica per chi viaggia per lavoro e non solo. Si trova infatti a brevissima distanza dall’ Aeroporto Amerigo Vespucci, dal nuovo Tribunale di Firenze, dall'uscita autostradale A1 e A11 e a soli 15 minuti dal centro storico e dal Palazzo dei Congressi. La struttura dispone di 73 camere e ristorante ed offre ai suoi ospiti numerosi servizi inclusi e gratuiti tra cui wi-fi eparcheggio; il garage è su richiesta.