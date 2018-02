Turismo: la Sagra del Neccio

Domenica 11 e 18 marzo a San Quirico Valleriana

Domenica 11 e 18 marzo dalle ore 14:00 al tramonto, si svolge a San Quirico Valleriana la 50° "Sagra del Neccio", manifestazione organizzata grazie all'impegno della Pro Loco locale con il patrocinio del Comune di Pescia. Istituita nel lontano 1968, la sagra si tiene nella piazza dello splendido borgo medievale della Svizzera Pesciatina ancora perfettamente conservato, che insieme alle altre nove Castella arrampicate sui monti, fa da cornice alla città di Pescia.

La festa è l'occasione per assaggiare il neccio, una frittatina di farina di castagne impastata con l'acqua e cotta in appositi "testi" di pietra o di ferro scaldati sul fuoco a legna. I necci vengono serviti ben caldi e sono ottimi da soli e deliziosi con ricotta e altre prelibatezze. La preparazione della pastella e la cottura sono curate con tanto impegno dagli abitanti del posto. Una volta cotti, i necci vengono distribuiti a tutti i partecipanti. Inoltre durante la sagra si possono gustare altri prodotti a base di farina di castagne.

San Quirico, inserito in una stupenda cornice tipicamente montana, è circondata da castagneti e la castagna e i suoi derivati, come la farina, sono state per secoli uno dei nutrimenti principali degli abitanti e sicuramente la maggiore fonte economica del paese e del territorio circostante.

Informazioni: Nella mattinata dei giorni della sagra, sarà possibile conoscere i dintorni di San Quirico con facili passeggiate adatte a tutti "Per Castagne e Fioriture". Danilo Giusti: 320 6015541

Il giorno 18 marzo presso la Pieve di Castelvecchio alle ore 17:30, si esibirà il coro "Hilliard Darby High School" proveniente dall' Ohaio.