Truffa sventata con i consigli dei Carabinieri

Due donne hanno messo in fuga il finto avvocato

Grazie anche alla Campagna anti truffa fatta dai Carabinieri del Comando Provinciale, due donne della classe ’47 e classe ‘31, hanno evitato la truffa.



Le donne denunciano ai Carabinieri della Stazione di Tavarnelle che verso le ore 15.00 di ieri avevano ricevuto una telefonata da un fantomatico avvocato il quale, dopo aver detto loro che i figli erano coinvolti in un sinistro stradale, chiedeva di pagare una somma di denaro per risolvere i problemi con la giustizia.



Le anziane non aderivano assolutamente alla richiesta e contattavano il locale Comando che provvedeva ad effettuare nei pressi delle abitazioni e vie limitrofe ricerche che purtroppo davano esito negativo.

Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze.