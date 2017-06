Troppe multe, entra nella black list: ci pensa lo scout speed

L'auto sulla quale pendevano 11 verbali è stata intercettata dallo scout speed all'Isolotto

Un'auto russa la cui targa era stata inserita nella black list dello scout speed fra i veicoli con molti verbali non notificati è stata intercettata e bloccata ieri all'Isolotto dalla Polizia municipale. Durante un servizio di controllo lo strumento ha segnalato infatti la presenza di un veicolo ricercato, una Hyundai Solaris, che è stata subito fermata dagli agenti del reparto tecnologie di supporto. Il conducente, K.A., cittadino russo di anni 52, residente in Italia da oltre un anno, è stato sanzionato per non aver provveduto a convertire la patente con quella italiana per 228 euro, subito pagati. L’auto è risultata di proprietà di un altro cittadino russo residente in Russia ed è stata sequestrata per violazione delle norme doganali che regolano l’importazione in Italia dei veicoli stranieri. Al conducente saranno notificati anche gli 11 verbali di accertamento per le violazioni commesse fino ad oggi.