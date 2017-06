Treni, un nuovo collegamento festivo tra Pisa e Grosseto

Un nuovo treno regionale collegherà Pisa e Grosseto

Il servizio sarà effettuato nei giorni festivi, da domenica 18 giugno a martedì 15 agosto.

"In accordo con Trenitalia – spiega l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli - abbiamo deciso di incrementare i servizi sulla costa dedicati alle località balneari, raccogliendo un input ricevuto nel tavolo istituzionale convocato lo scorso febbraio per aprire la riflessione sulla programmazione dei servizi regionali e non solo. In questo modo, diventano quattro i collegamenti festivi da Pisa verso la costa sud tra le 9 e le 11 del mattino".

Il treno in partenza da Pisa Centrale alle 10.12 effettuerà le fermate di Livorno Centrale, Quercianella, Castiglioncello, Rosignano, Cecina, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Follonica, con arrivo a Grosseto alle 11.57.



L'orario di partenza è stato programmato per consentire anche la corrispondenza a Pisa C.le con il treno regionale proveniente da Firenze in arrivo alle ore 10.07. Il nuovo collegamento sarà consultabile sul sito trenitalia.com a partire da inizio luglio.

"Dopo esserci aperti ai contributi e alle istanze del territorio – conclude Ceccarelli – il lavoro dei tecnici prosegue per ricercare soluzioni che consentano di ottimizzare i servizi sulla linea Tirrenica, con la disponibilità di Trenitalia ad integrare nel migliore dei modi i servizi regionali con quelli a lunga percorrenza".