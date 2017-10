Treni speciali per Lucca Comics and Games

Sulle linee Firenze – Lucca, Pisa – Lucca, Viareggio – Lucca, Lucca – Aulla e Prato – Bologna

Saranno oltre 160 i treni straordinari - 200.000 posti in più rispetto all’offerta ordinaria – che Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori che raggiungeranno Lucca in occasione della manifestazione “Lucca Comics & Games 2017” in programma dal 1° al 5 novembre.

Il programma dei treni ordinari e straordinari - sulle linee Firenze – Prato – Lucca, Pisa – Lucca, Viareggio – Lucca, Lucca – Aulla e Prato – Bologna - dedicato alla manifestazione è consultabile sul sito trenitalia.com I treni potranno allungare i tempi di viaggio per la prevista elevata affluenza dei viaggiatori.

E’ necessario recarsi in stazione con largo anticipo già muniti di biglietto per il viaggio di ritorno. Oltre agli sportelli delle stazioni, i biglietti si possono acquistare anche alle emettitrici self service, sul web all'indirizzo www.trenitalia.com, con la APP Trenitalia, e nei quasi 4700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai).

La stazione di Lucca e quelle limitrofe saranno presenziate dal personale del Gruppo FS Italiane e della Protezione Civile.