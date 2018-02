Treni, Firenze - Pistoia - Viareggio: sospensione e mezzi sostitutivi

Proseguono, nel rispetto della tabella di marcia, i lavori del primo lotto per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme

Dalle 15.00 di sabato 24 alle 5.00 di lunedì 26 febbraio circolazione ferroviaria sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme. Come da programma anticipato ai comuni della linea, il prossimo fine settimana dalle 15.00 di sabato 24 alle 5.00 di lunedì 26 febbraio, la circolazione tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa.

Durante l’interruzione, tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via autostrada A11, che replicherà quanto già positivamente sperimentato nel corso del 2017. I bus non fermeranno nella stazione intermedia di Serravalle Pistoiese.

I sistemi di vendita di Trenitalia e i quadri orario arrivi e partenze nella stazioni della linea sono aggiornati con i nuovi servizi ferroviari.

Nel corso del 2018 saranno svolte attività, in larga parte già avviate, per la realizzazione di diversi tratti della sede ferroviaria, in affiancamento al binario attuale, il nuovo ponte sul torrente Stella, oltre alla realizzazione delle opere propedeutiche all’eliminazione dei passaggi a livello.

Proseguiranno i lavori di scavo per realizzazione della nuova galleria di Serravalle con attività agli imbocchi attualmente aperti e la realizzazione delle opere propedeutiche all’apertura dell’ultimo fronte di scavo.

Per consentire l’esecuzione delle attività che avranno un impatto maggiore sui binari in esercizio, oltre questo fine settimana, la circolazione ferroviaria tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa dalle 15.00 del sabato alle 5.00 del lunedì anche il: 17/19 marzo, 14/16 aprile, 13/15 ottobre, 10/12 novembre e 1/3 dicembre. Nel periodo estivo in modo continuativo dal 15 luglio al 2 settembre.