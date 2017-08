Treni Firenze - Faenza, sospensione con bus sostitutivi

Lavori propedeutici alla sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario nei pressi della stazione di Marradi

Da lunedì 4 a giovedì 14 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Faenza e Crespino del Lamone (comune di Marradi), sulla linea Faentina Firenze – Faenza.

Il collegamento fra le due stazioni sarà garantito con autobus sostitutivi i cui orari – consultabili sui sistemi di vendita di Trenitalia, sono stati pianificati per consentire l’eventuale proseguimento del viaggio in treno.

Nessuna modifica al servizio fra Firenze e Borgo San Lorenzo/ Ronta/ Crespino.

Lo stop della circolazione è necessario per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire lavori propedeutici alla sostituzione della travata metallica del ponte ferroviario nei pressi della stazione di Marradi.

L’attività, inizialmente prevista dal 4 al 24 settembre, è stata suddivisa in più fasi a seguito di approfondite valutazioni e incontri anche con le amministrazioni locali. La nuova organizzazione ha infatti lo scopo di ridurre i disagi per i viaggiatori della linea Faentina, in particolare degli studenti in vista della ripresa delle attività scolastiche, pur mantenendo invariato il risultato finale che prevede la sostituzione vera e propria del ponte entro l’estate 2018.