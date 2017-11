​Trasporto locale, non solo SMN: ancora dubbi sul dopo Tramvia

In ballo non c'è solo un nuovo sciopero ma l'intera stagione delle festività che, al netto delle tutele ai consumatori, rischia di presentarsi particolarmente caotica non solo a Santa Maria Novella

Grandi aspettative erano riposte nell'incontro al tavolo degli addetti ai lavori, si aspettavano indicazioni sulla riorganizzazione del trasporto, sul mantenimento dei chilometri e di conseguenza dell'occupazione, ma i sindacati escono perplessi e rimandano all'assemblea di martedì 14 ogni decisione sul da farsi.



Questa mattina si è svolto l’incontro convocato dall’Amministrazione comunale insieme alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana con i sindacati Ataf e l’azienda. L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha nuovamente confermato l’impegno dell’Amministrazione per quanto riguarda la previsione in bilancio delle risorse per il mantenimento dei chilometri attuali per offrire un servizio pubblico efficiente e integrato ferro/gomma e di conseguenza non creare esuberi di personale.

L’assessore ha anche sottolineato che "nella fase attuale il trasporto pubblico sta vivendo un momento molto particolare: in Regione sono in corso gli approfondimenti per chiudere e firmare il contratto ponte per il biennio 2018-2019 in attesa degli esiti del contenzioso relativo alla gara regionale".

Incontri che andranno avanti nei prossimi giorni per arrivare alla definizione di tutti i rapporti entro il 29 novembre “Auspichiamo ai primi di dicembre di avere certezze del servizio e quindi della riorganizzazione, anche del trasporto pubblico locale su gomma con il mantenimento di tutti gli attuali chilometri” spiega Giorgetti.



Escono nuovamente delusi i sindacati che per voce di Gianluca Mannucci e Massimo Milli delegati RSU si dicono insoddisfatti dall'esito dell'incontro che non fornirebbe quelle garanzie richieste alla vigilia "Nonostante i 4 milioni di Euro a copertura dei chilometri che sarebbero venuti meno rispetto al servizio post ultimazione delle Linee 2 e 3 della Tramvia, restano molte incognite sulla parte economica del contratto ponte regionale e le conseguenti entrate della comunità tariffaria. Pertanto non è stato possibile raggiungere un accordo scritto sui livelli occupazionali anche con la Tramvia in funzione".



Resterebbero poi ancora aperti "diversi problemi che i lavoratori hanno denunciato, puntualmente rimandati e disattesi" conclude la RSU Ataf.