Trasporto eccezionale per Santa Maria Nuova: da lunedì divieti di sosta nella piazza per il montaggio di una gru

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine. Da lunedì 16 ottobre la colonnina di ricarica di viale Guidoni non utilizzabile

La prossima settimana è in programma lo smontaggio di una gru utilizzata nell’ambito dei cantieri in corso all’ospedale di Santa Maria Nuova. Per effettuare questa operazione sarà necessario montare nella piazza una grande gru che sarà trasportata sul posto con un grande autoarticolato. Saranno quindi istituiti divieti di sosta con rimozione forzata lungo l’itinerario e nella piazza. In dettaglio i divieti sono già scattati in via Sant’Egidio (fino alle 24 di lunedì 23 ottobre nel tratto tra via dell’Oriuolo e piazza Santa Maria Nuova lato numeri civici pari), via dei Benci (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di martedì 17 ottobre nel tratto compreso tra il numero civico 7/n e via dei Neri, lato numeri dispari), via Bufalini (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre nella corsia di scorrimento lungo piazza Santa Maria Nuova lato numeri civici pari e dalle 00 di giovedì 19 alle 24 di sabato 21 ottobre nel tratto piazza Santa Maria Nuova-via dei Servi lato numeri civici dispari), via dei Pucci (dalle 00 di giovedì 19 alle 24 di sabato 21 ottobre nel tratto compreso tra via dei Servi e via Cavour lato numeri civici pari) oltre che in piazza Santa Maria Nuova (dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre) dove è prevista anche la rimozione delle rastrelliere. Divieti di sosta anche in via Folco Portinari (lato numeri civici pari dalle 00 di lunedì 16 alle 24 di sabato 21 ottobre) eccetto ambulanze e la possibilità di inversione temporanea del senso di marcia alla presenza delle forze di polizia stradale. Per consentire il transito dell’autotreno, le operazioni di montaggio della gru e soprattutto l’accesso delle autoambulanze all’ospedale si raccomanda di non sostare nelle zone interdette.

Riasfaltature in via Sestese, via Campo di Arrigo, viale De Amicis e via delle Panche. Ma anche la manutenzione del guard rail sul Viadotto Marco Polo, la posa di infrastrutture della telefonia in via La Marmora e Borgo Santi Apostoli. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per alcuni lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica da lunedì 16 ottobre non sarà possibile utilizzare la colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici in viale Guidoni altezza parco San Donato.