Trasporto eccezionale dal Nuovo Pignone alla Fi-Pi-Li

Questa notte è in programma il passaggio di un trasporto eccezionale dal Nuovo Pignone verso la Fi-Pi-Li

Si tratta di un veicolo lungo 65 metri, largo 6,20, alto 4,45 e dal peso complessivo di 429 tonnellate. Il mezzo percorrerà con l’ausilio della Polizia Municipale il seguente itinerario: via Famiglia dei Benini-viale Guidoni-via Forlanini-Ponte di San Donato-viale Redi-viale Belfiore-viale Rosselli- piazzale di Vittorio Veneto (sopra la piazza in controsenso)-Ponte alla Vittoria-via dei Vanni-viale Talenti fino a raggiungere la Fi-Pi-Li. Previsti divieti di sosta lungo il percorso. Si raccomanda ai conducenti di veicoli in transito di prestare particolare attenzione.