Trasporti: Firenze bloccata a Santa Maria Novella

Cittadini e turisti restano "in ostaggio" degli autobus durante l'attraversamento della Stazione

Di "follia" parlano gli addetti ai lavori che non sono gli occupanti dei piani alti del sistema trasportistico fiorentino, bensì gli occupanti dei sedili di guida dei mezzi del trasporto locale: quelli che si beccano ogni giorno critiche ed insulti.

Riuniti in piazza Stazione i rappresentanti della RSU aziendale di Ataf hanno presentato un dossier fotografico che "inchioda i veri colpevoli".



Colpevole non solo l'amministrazione e l'azienda che rispettivamente non gestirebbero a dovere e non tutelerebbero il trasporto privato e pubblico rispettando i flussi e monitorando le criticità, ma anche gli automobilisti che con il loro comportamento incivile contribuiscono a congestionare la circolazione.



La viabilità della stazione è un problema che sotto le feste diventa un inferno, Alessandro Nannini, Massimo Milli e Gianluca Mannucci esclamano: "Ora basta, dopo gli ultimi accadimenti la pazienza è finita! E’ inaccettabile che non venga organizzata la viabilità affinché non rimangano imprigionati decine di autobus tra le auto private. Il parcheggio sotterraneo ha 900 posti circa, quando è completo è inutile far entrare centinaia di veicoli nell’imbuto della stazione. Sembra che la tutela del mezzo pubblico non interessi a chi amministra questa città, perché non è tollerabile che i bus rimangano bloccati in stazione, dove transita il 70% del servizio! Giovedì 8 dicembre alle ore 18 servivano venti minuti per percorrere 200 metri, da piazza dell’Unità a via della Scala. Dai trenta ai quaranta minuti per entrare e uscire dalla zona stazione. La linea 14 non è riuscita a effettuare venti corse a causa del blocco in stazione, stesso discorso per le linee 17, 22 e 23. Il problema si è ripetuto domenica 11 dicembre alle ore 19, quando le corsie preferenziali della Stazione e di via della Scala erano una lunga coda di auto private. Gli utenti si sono inferociti pesantemente contro gli autisti perché non riuscivano a tornare alle proprie abitazioni".

"I bus bloccati alla stazione - proseguono - non servono a nessuno. Per questo motivo come RSU non escludiamo azioni clamorose affinché si facciano rispettare le corsie preferenziali, si limiti il traffico per davvero nella zona centrale e si combatta la sosta selvaggia. Non siamo disposti a subire ancora la rabbia dei passeggeri. Se far transitare i bus in stazione è un problema irrisolvibile, il Comune li faccia passare altrove".

Gianluca Mannucci, vicecoordinatore RSU aggiunge: "Siamo pronti ad azioni a sorpresa per tutelare la mobilità dei bus e passeggeri, che non possono rimanere imprigionati per decine di minuti in stazione. Nei prossimi giorni e senza preavviso, per qualche minuto, come RSU abbiamo intenzione di posizionarci davanti alle preferenziali per fare entrare solo i mezzi pubblici. Vogliamo dimostrare che il mezzo pubblico, se tutelato, può funzionare. Per questo chiediamo più controllo e traffico limitato in stazione. I passeggeri devono stare dalla nostra parte nel chiedere questo".