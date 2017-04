Trasmutazioni al Towanda di Firenze: di Silvia Fioravanti 

L'inaugurazione sarà sabato 25 marzo a partire dalle ore 19 e nel classico stile Towanda sarà accompagnata da un delizioso aperitivo

La mostra che Silvia Fioravanti porta al Towanda di Via Orti Oricellari 6/r accresce l'esperienza artistica del locale a due passi da Santa Maria Novella ed apre una interessante finestra sul connubio tra materia - manualità ed arte figurativa.

"Trasmutazioni è la sintesi dell’opera dell’artista che, partendo da materiali di recupero, rielabora strutture e forme, fondendo fra loro elementi diversi per creare una nuova realtà: l'opera d’arte" spiega il curatore Giacomo Ferri.

Silvia, giovanissima artista sperimentale della provincia toscana, riesce ad alleggerire poeticamente la concretezza di una vecchia lastra di ferro e far sembrare una combustione un gentile decoro, muovendosi con grande equilibrio. In una regione che si confronta quotidianamente con il recupero attento di una materia prima di qualità e che vanta una profonda tradizione manifatturiera, riconoscere lembi di pelle e gesti artigianali dietro l'apparenza di una installazione artistica arricchisce l'esperienza dell'osservatore attento ed aiuta a donare nuova vita anche ad elementi che sarebbero andati altrimenti perduti.

Fra i pezzi esposti anche Yin e Yang pubblicata sul catalogo dedicato alla 1ª edizione del “Premio ACI promuove l’arte”.

Towanda in via degli Orti Oricellari si conferma un Bistrot-Galleria che riporta la città ad un periodo d'oro della vitalità artistica fiorentina per l'arte contemporanea; intelligente, attenta osservatrice del mondo, provocatrice e controversa e per questo inevitabilmente affascinante.