Transenne di Firenze: tappano buchi e creano polemica

Più volte i nostri lettori hanno fotografato transenne rimaste per giorni, mesi ed anni a presidio di un arredo urbano danneggiato

Il primo cittadino pronto ad inviare il conto allo Stato per la transenna dimenticata in piazza Pitti, una delle tante a Firenze, ma non del Comune.

Nella storia di Firenze esistono casi eclatanti divenuti con il tempo oggetto di commenti sarcastici attraverso la rete, tra questi, e solo negli ultimi tempi, ricordiamo la transenna panoramica al Piazzale Michelangelo, e quelle sul Belvedere del piazzale stesso la Fontana dello Sprone, restaurata per essere spesso coperta dalla segnaletica, ed ancora l'Erta Canina e le transenne di via San Gallo.



Commenti che, come nell'ultima occasione di piazza Pitti sono scaturiti da cartelli vintage o meglio analogici, con scritte a pennarello come il Compleanno della transenna.



L'ultimo episodio però è stato prontamente spedito al mittente da parte di Palazzo Vecchio che, allargando la visuale della fotografia circolata su Facebook, ha messo in mostra il cartello Demanio, sul selciato dei Pitti.

"A ciascuno la sua transenna.... Questa che ha compiuto 3 anni è per una buca in piazza Pitti che è di proprietà del demanio statale. Buon compleanno alla transenna del Demanio dello Stato anche dal Sindaco di Firenze! L'importante è risolvere le cose. Alla fine la ripareremo noi, ma state certi, gli manderemo il conto!" ha scritto il sindaco Dario Nardella sul proprio profilo personale suscitando numerose condivisioni ed alimentando un dibattito sull'uso delle transenne in caso di lavori in corso che non partono a breve.



Alcuni cittadini hanno approfittato per inviare tra i commenti immagini dal centro alla periferia, come transenne abbandonate in via Pratese o Pistoiese.

Claudio commenta: "Ci voleva sta foto che ha fatto il giro di Facebook per levare UNA transenna. S'ha a andar di nulla". Non manca chi segnala strade dissestate come via Colonna, Por Santa Maria o via Giotto.

Qualcuno inoltre osserva: "Sarà anche del demanio ma il verbale x divieto di sosta me lo hanno fatto gli agenti della polizia municipale quando ci ho parcheggiato la vettura nella piazza è più precisamente sulla rampa di salita".

Marco scrive: "Meno burocrazia e più attenzione per la nostra Firenze! Anche il Comune tolga le sue!". Pronta la replica di Nardella: "È vero! Quest'anno abbiamo rifatto 40 km l'anno prossimo 55 km di strade".

Il sindaco risponde anche sui presunti mancati solleciti avvisando che "Solleciti ne abbiamo fatti" alla Soprintendenza.