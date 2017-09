Tramvia: via Pisacane chiusa da martedì a sabato

Nuovo asfalto in via del Ponte all'Asse, via Senese e lungarno Cellini. Riqualificazione di strade e marciapiedi, da mercoledì lavori in via di San Piero a Quaracchi

Vanno avanti i lavori della tramvia. Per quanto riguarda la linea 3, la prossima settimana è in programma la chiusura di via Pisacane. Il tratto interessato è quello compreso tra via del Palazzo Bruciato e via Mazzoni. Il divieto di transito sarà in vigore da martedì 26 a sabato 30 settembre. Sono previste deroghe per i mezzi diretti ai passi carrabili (anche di via Tabarrini) con accesso da via Palazzo Bruciato. Questo provvedimento si aggiunge alla chiusura del tratto via Corridoni-via Mazzoni e della stessa via Mazzoni, nel tratto via Vittorio Emanuele II-via Pisacane (deroghe per i veicoli diretti ai passi carrabili accesso da via Vittorio Emanuele II). Inoltre in via Pompeo Neri saranno in vigore divieti di sosta. Saranno effettuati in orario notturno i lavori relativi ad alcune traversate in viale Morgagni e piazza Dalmazia. Da lunedì 25 a sabato 30 settembre in orario 21-6 sono previsti restringimenti di carreggiata con senso unico alternato con movieri. In dettaglio in piazza Dalmazia il provvedimento interessa la corsia in direzione di via Mariti il tratto da via Reginaldo Giuliani a via Vittorio Emanuele II; in viale Morgagni riguarda sempre la corsia verso via Mariti nel tratto via Cocchi-piazza Dalmazia. In programma sempre di notte gli interventi alla sottostazione elettrica in via Alderotti (di fronte all’ingresso del CTO). Da lunedì 25 settembre in orario 22-6 sono previsti un restringimento di carreggiata sulla direttrice verso via Dino del Garbo e divieti di sosta. I provvedimenti saranno in vigore fino al 29 settembre.

Nuovo asfalto in via del Pone all'Asse, via Senese e lungarno Cellini. Ma anche la posa di infrastrutture telefoniche in via del Campuccio, via dell'Argin Grosso e via Modigliani, via Sestese e lavori alla rete del gas in Borgo San Frediano. Solo solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 25 settembre in via del Ponte all’Asse e via Sant'Iacopo sono previsti lavori di ripristino dopo interventi sui sottoservizi. Previsti restringimenti di carreggiata in orario 21-6 fino al 29 settembre. Sempre lunedì 25 settembre prenderà il via l'asfaltatura notturna, sempre a seguito di interventi sui sottoservizi, di via Senese. Sarà interessato il tratto da via Volteranna fino al numero civico 218 con restringimenti di carreggiata e un senso unico alternato con movieri in orario 21-5.30. Il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre. Inizieranno invece mercoledì 27 settembre i lavori di asfaltatura in lungarno Cellini sempre a seguito di interventi sui sottoservizi. Il tratto da via della Fornace al numero civico 13/a sarà interessato in orario notturno (21-6) da un restringimento di carreggiata.

Inizieranno mercoledì 27 settembre i lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi nella zona di Brozzi, Quaracchi e Peretola. La prima tranche di interventi riguarda via S. Piero a Quaracchi nel il tratto tra via del Ponte del Pecora e via dello Specchio, dove il divieto di transito sarà limitato ai marciapiedi e sarà istituito un senso unico verso via dello Specchio. Previsti anche divieti di sosta (eccetto stalli di sosta per disabili). Provvedimenti previsti anche in via dei Cattani e via del Ponte a Pecora. Per quanto riguarda via dei Cattani, oltre a divieto di sosta (sempre con deroga negli stalli di sosta per disabili), sarà istituito anche un senso unico da via Balducci a via del Ponte del Pecora verso quest’ultima, mentre nel tratto dal numero civico 190/1 all’incrocio con via del Ponte a Pecora sarà chiuso il marciapiede. Senso unico anche in via del Pecora nel tratto da via dei Cattani a via San Piero a Quaracchi verso via del Ponte a Pecora. Nello stesso tratto sarà chiuso il marciapiede. Tra venerdì e sabato via S. Piero a Quaracchi sarà chiusa sia nella carreggiata che nei marciapiedi nel tratto dal sottopasso ferroviario a via del Ponte del Pecora. A seguire i lavori interesseranno via San Martino a Brozzi, via Stazione delle Cascine, via dei Vespucci, via di Cammori e via dello Specchio.