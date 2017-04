Tramvia: traversata notturna dell’acquedotto in viale Strozzi

Da lunedì sera previsti restringimenti di carreggiata. Nuovo asfalto in via Faentina, interventi di messa in sicurezza in piazza del Carmine e la riparazione di una condotta fognaria in via Trento

Procedono i cantieri della tramvia. Nell’ambito della realizzazione della linea 3, l’intervento più rilevante per la circolazione è la realizzazione dell’acquedotto in traversata su viale Strozzi, nel tratto immediatamente prima dell’incrocio con via Valfonda, con restringimenti di carreggiata. I lavori saranno effettuati in orario notturno (22-5) a tratti e per quattro notti consecutive a partire da lunedì 20 marzo. Nella prima notte scatterà un restringimento da tre a una corsia mentre resterà una corsia per i veicoli in uscita da Montelungo; la seconda notte al restringimento di carreggiata sarà chiuso l’accesso su via Valfonda; nelle due notti successive previsti ancora restringimenti di carreggiata. L’intervento si concluderà il 25 marzo.

Sarà effettuata sempre in orario serale-notturno per lavori ai cavi della media tensione elettrica in zona Careggi. Da lunedì 20 marzo dalle 19.30 alle 5 sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in via Alderotti (tra i numeri civici 5 e 97 lato numeri civici dispari) mentre in largo Palagi in corrispondenza della corsia a destra dello spartitraffico in direzione Alderotti sono previsti divieti di sosta e di transito. Sarà possibile comunque effettuare la manovra vietata in direzione via Alderotti transitando dalla rotatoria. Termine previsto 25 marzo.

Lunedì 20 marzo sarà allestito il cantiere anche in piazza Bambine e Bambini di Beslan: scatterà il divieto di transito nella corsia di collegamento fra semicarreggiata lato IGM e corsia lato Fortezza. Previsti inoltre i primi provvedimenti propedeutici per l’istituzione della nuova viabilità collegata all’avvio dei cantieri in zona stazione e via Valfonda. Si tratta delle inversioni di senso del quadrilatero composto da via della Fortezza-via del Pratello-via Guelfa-piazza del Crocifisso. Quindi in piazza del Crocifisso sarà istituito un senso unico con circolazione rotatoria in senso orario intorno all’area di sosta al centro della piazza, dove potranno parcheggiare solo i residenti Ztl A e B. Via della Fortezza da piazza Indipendenza a via del Pratello diventa a senso unico verso piazza Indipendenza; anche via del Pratello da via della Fortezza a piazza del Crocifisso sarà a senso unico verso quest’ultima; senso unico anche in via Montanelli che da via Guelfa a via della Fortezza diventa a senso unico da via Guelfa verso piazza Indipendenza; infine sarà a senso unico anche via Guelfa da piazza del Crocifisso a via Montanelli verso quest’ultima.

Lavori di asfaltatura notturna in via Faentina, la messa in sicurezza della pavimentazione in piazza del Carmine, lavori stradali in via Palazzuolo. Ma anche la riparazione di una condotta fognaria in via Trento, lavori edili in lungarno Acciaiuoli e la rimozione dei nidi di processionaria in viale Guidoni e viale Gori. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento e manutenzioni stradali, si inizia lunedì 20 marzo con il ripristino di un tratto della pavimentazione in piazza del Carmine. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza, in vista dell'avvio a breve del progetto di riqualificazione complessiva. Fino al 26 marzo sarà chiuso il tratto da Borgo Stella a piazza Piattellina. Previsti divieti di transito e sosta anche in quest'ultima piazza. Da lunedì 20 marzo scatterà anche la seconda fase della riqualificazione di piazza dei Nerli con divieti di sosta e restringmenti di carreggiata nella corsia verso via dell'Orto (da via dei Tessitori a via dell'Orto). Infine via Palazzuolo: per lavori stradali da lunedì 20 marzo sarà chiuso il tratto via dei Fossi-via di San Paolino. Termine previsto 2 aprile.

Inizieranno lunedì 20 marzo i lavori di asfaltatura in via Faentina. L’intervento arriva a completamento dei rifacimento dei marciapiedi effettuato nelle ultime settimane e comporterà la chiusura in orario notturno (21-5.30). In dettaglio da lunedì 20 marzo scatteranno restringimenti di carreggiata e chiusure alternate dei marciapiedi in via Faentina (da via Togliatti a via Cuoco) e in via Togliatti (da via Salviati e via Faentina). Dalle 18 alle 7 previsti anche divieti di sosta per consentire, dalle 21 alle 5.30, di chiudere i precedenti tratti delle due strade per effettuare l’asfaltatura. I lavori termineranno a fine mese.