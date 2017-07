Tramvia tra Firenze e Campi Bisenzio, lavori nel 2019

Il futuro dell'area metropolitana fiorentina passerà attraverso questa infrastruttura strategica

Lo scorso 22 giugno è scaduto il termine del bando per la progettazione preliminare del secondo stralcio dei lavori per la linea 4 che unirà Firenze e Campi Bisenzio.

"Abbiamo tutte le risorse per far partire i lavori del primo lotto della linea 4 della tramvia (stazione Leopolda - Piagge - Campi Bisenzio) entro la metà del 2019", sottolinea il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella.

La Linea 4 prevede, infatti, due stralci: il primo per la linea che va dalla Leopolda alle Piagge. Già pronta la progettazione preliminare e disponibili le risorse per i lavori.



Il secondo prevede, a sua volta, due lotti: il primo dalle Piagge a San Donnino e il secondo da San Donnino a Campi Bisenzio, con un investimento di oltre 200 milioni di euro.



La linea è inserita dal Governo tra le opere da finanziare prioritariamente ed è un'opera fondamentale per i tre enti interessati: Comune di Firenze, Città Metropolitana e Comune di Campi Bisenzio. Deve terminare la progettazione e, entro la meta' del 2019, inizieranno i primi interventi per realizzare la linea 4 dalla stazione Leopolda a Campi Bisenzio.

"Sono molto felice - dice il sindaco Fossi - il lavoro congiunto con governo, Regione, metrocittà e comune di Firenze funziona ed è questo gioco di squadra che deve caratterizzarci come Città Metropolitana".