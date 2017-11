Tramvia, Sindaco in Diretta dalla Galleria Belfiore

In tanti hanno seguito la diretta del sindaco dal viale Belfiore

Il primo cittadino si autoriprende durante il sopralluogo al Palazzo Mazzoni, l'immobile degli anni '30 sventrato per poter consentire l'attraversamento della Linea 2 della Tramvia che collegherà l'area di Novoli - Peretola dell'Aeroporto Amerigo Vespucci con la Stazione di Santa Maria Novella.



Il sindaco illustra i lavori in corso e le varianti già apportate allo stabile vincolato dalla Soprintendenza per poter consentire quello che è stato definito uno "spettacolare" attraversamento che cambierà per sempre l'aspetto urbanistico dell'area.

Un incrocio strategico per l'intera mobilità fiorentina visto che mette in contatto il traffico di Firenze Sud con l'area a Sud Ovest e con le Cascine e l'Oltrarno.

A risentire i disagi maggiori in questi mesi i cittadini di San Jacopino che più volte, anche sulla Pagina Facebook di Nove da Firenze hanno segnalato difficoltà nell'attraversamento dei viali in direzione del centro storico.

La Linea 2 in prospettiva, ad ultimazione della Stazione Foster dovrà servire anche i passeggeri della sottostazione dell'Alta Velocità diretti all'Aeroporto ed alla Stazione Centrale.



Numerosi i contatti su Facebook durante la diretta ed anche i commenti che invitano ad accelerare i tempi per la consegna delle nuove linee.

Il termine dei lavori è previsto per fine febbraio 2018 mentre l'entrata in servizio dei Sirio è prevista per maggio.