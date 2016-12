Tramvia Scandicci Firenze, nuovo parcheggio Autostrada

Sarà operativo in primavera

Sono partiti i lavori per la realizzazione dell'atteso scambiatore con l'Autostrada.

A dare la notizia è lo stesso gestore del servizio locale: "Ad Aprile 2017 nascerà il nuovo parcheggio di Villa Costanza che collegherà l'Autostrada alla Tramvia di Firenze. Oggi iniziano i lavori nei pressi della fermata che porteranno anche alla realizzazione di un nuovo porticato. Il cantiere non bloccherà l'accesso alla banchina e non intaccherà il servizio, ma si consiglia di prestare attenzione...".

Immediate le reazioni da parte degli utenti.



Simone commenta: "Era l'ora! Doveva aprire insieme alla Tramvia Linea1! Speriamo come da annunci dell'allora sindaco ci vengano deviate tutti i Bus extraurbani per non farli arrivare alla Stazione Santa Maria Novella a congestionare il traffico!".



I "Bravi!" superano le polemiche e c'è chi spera che il tutto possa concludersi nei tempi e senza intoppi.