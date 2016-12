Tramvia: riaperta la direttrice Statuto verso Careggi

La riapertura allo Statuto

La riapertura nell'ambito dei cantieri. Il sindaco Nardella: “Una consultazione cittadina per dare i nomi alle linee tranviarie”

VIDEO — Una consultazione che coinvolga la città e in particolar modo le scuole per battezzare con nomi più fiorentini alle linee della tramvia. L’ha annunciato questa mattina il sindaco Dario Nardella nel corso della riapertura al transito del ponte dello Statuto e della direttrice verso Careggi nell’ambito dei lavori della linea 3. Erano presenti l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli, consiglieri comunali e di Quartiere oltre a numerosi cittadini. “Avevamo preso l’impegno di restituire la direttrice di via dello Statuto per l’8 dicembre – ha esordito il sindaco –, un impegno che abbiamo mantenuto con qualche giorno di anticipo. Questa riapertura porterà sicuramente beneficio alla circolazione che negli ultimi due anni è stata difficoltosa e ha creato disagi non solo agli automobilisti ma anche ai negozianti e agli abitanti della zona. Li ringrazio per la pazienza che hanno dimostrato e per il loro supporto al nostro impegno per realizzare le linee tranviarie”. “Ci aspetta ancora un ultimo anno molto difficile – ha aggiunto il sindaco Nardella – . Tra poco i cantieri arriveranno in via Valfonda. Si tratta dell’ultimo sforzo al termine del quale, grazie alle tre linee tranviarie in funzione, la città cambierà volto. Dalle stime saranno circa 35 milioni all’anno le persone che utilizzeranno il sistema tranviario con importanti benefici a livello di traffico, inquinamento e vivibilità”. Nell’occasione il sindaco ha anche annunciato l’intenzione di aprire una consultazione in città e nelle scuole per dare nomi “meno banali” alle linee della tramvia. “Nomi che le leghino maggiormente a Firenze, magari dei nostri grandi artisti, scienziati, uomini del Rinascimento. Un modo per rendere la tramvia ancora più familiare ai fiorentini”.

Per quanto riguarda le prossime tappe, giovedì aprirà al transito il nuovo sottopasso Milton-Strozzi e la contestuale modifica della viabilità tra cui l’apertura della corsia di superficie che da viale Milton consente di arrivare al ponte dello Statuto e la chiusura delle due corsie di Strozzi lato vasca per l’avanzamento del cantiere del sottopasso Strozzi-Strozzi. "Grazie all’apertura del nuovo sottopasso Milton-Strozzi resteranno comunque quattro le corsie a disposizione dei veicoli: due in superficie lato edifici, due appunto nel nuovo sottopasso” ha sottolineato l’assessore Giorgetti.

Confermata entro fine mese la riapertura completa della corsia lato sinistro di via dello Statuto in direzione di piazza della Costituzione, dove sono in via di ultimazione i lavori nell’ultimo tratto lato sottopasso ferroviario. Da quel momento i veicoli provenienti da viale dei Cadorna potranno svoltare a sinistra per imboccare anche la corsia di Statuto verso piazza della Costituzione. E spostandosi in zona piazza Dalmazia, da oggi in via Corridoni sono tornate transitabili due corsie: una riservata al trasporto pubblico, l’altra per i veicoli privati. “Rimarrà così fino dopo Natale – ha spiegato l’assessore Giorgetti –. Intanto stanno andando avanti i lavori per la sistemazione dell’area mercatale in piazza Dalmazia dove saranno collocati i banchi alimentari, mentre quella per i banchi non alimentari è già pronta sull’altro lato. Una volta terminato l’intervento sarà possibile trasferire il mercato in modo da liberare via di Rifredi che sarà utilizzata per il transito, per il parcheggio con posti per residenti e a rotazione veloce a servizio del centro commerciale naturale e per i capolinea dei bus. A questo punto prenderà il via il cantiere sull’altra corsia di via Corridoni, quella lato piazza”. Rimanendo sempre in tema tramvia ma sulla linea 2, tra una decina di giorni aprirà il nuovo parcheggio di via Orazio Vecchi. Sono in ultimazione le procedure di collaudo.