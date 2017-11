Tramvia, prossima fermata Fortezza: il sondaggio estetico

Per le vostre segnalazioni a Nove da Firenze nove@nove.firenze.it

Alla Fortezza da Basso ci sarà una fermata della Linea 3 della Tramvia. L'area coperta da pensiline si trova tra l'ampliamento del Giardino della Fortezza che circonda la vasca ed il ponte sul Mugnone che porta verso lo Statuto, attorno alcune ville liberty, ad esempio la Basilesky di proprietà regionale, ed il nuovo Student Hotel che a breve verrà inaugurato nell'ex Palazzo delle Ferrovie.



Al momento la struttura è in costruzione, un lettore sollecita un sondaggio che rilanciamo ai nostri lettori.



"Date un'occhiata al "capanno" che hanno fatto per la nuova Tramvia - scrive il lettore - chi fa queste scelte? Una fermata tipo liberty come quelle che si vedono alle stazioni della Metrò di Parigi era difficile da pensare? Quei capanni lì lasciamoli nelle strade dei quartieri dormitorio. Siamo al Forte del Sangallo alla Fontana del Poggi alla Villa Basilesky ed al palazzo sul viale Lavagnini della Firenze Capitale d'Italia. Un po' più di buon gusto per chi si riempie la bocca di cultura ci vorrebbe".



La struttura è la stessa che troviamo lungo la Linea 1 da Scandicci a Firenze, ad esempio in piazza Paolo Uccello prima del ponte del Pignone alle Cascine.

Sempre la Linea 3 ha un'altra fermata prima di entrare in area Santa Maria Novella, ovvero sulla piazza bambine e bambini di Beslan dove si trovava l'opera d'arte contemporanea del Genio Fiorentino che "sarà spostata all'interno della vasca, su appositi piedistalli" come preannunciato da Palazzo Vecchio.



Dovevano essere progettate diversamente le fermate avvicinandosi al centro storico? Cosa ne pensano i nostri lettori?